Putra Presiden Iran Bantah Rumor Pemimpin Tertinggi Mojtaba Khamenei Terluka

PENASIHAT pemerintah sekaligus putra Presiden Iran, Yousef Pezeshkian, secara resmi membantah rumor yang menyebutkan bahwa Pemimpin Tertinggi Iran yang baru, Mojtaba Khamenei, mengalami cedera atau terluka dalam suatu insiden, Rabu (11/3/2026).
Klarifikasi ini dikeluarkan menyusul beredarnya laporan yang tidak terverifikasi mengenai kondisi kesehatan sang pemimpin tertinggi tak lama setelah ia naik takhta menggantikan mendiang ayahnya.
Pezeshkian menyatakan bahwa dirinya langsung menghubungi pihak-pihak terkait untuk memastikan kebenaran kabar tersebut. "Saya mendengar berita tentang Pemimpin Tertinggi Iran, Mojtaba terluka. Saya menghubungi teman-teman dan menanyakan hal itu. Alhamdulillah, beliau dalam keadaan sehat tanpa masalah," tegasnya seperti dikutip dari kantor berita ISNA.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya pada Senin (9/3/2026), media pemerintah Iran melaporkan bahwa Mojtaba Khamenei secara resmi telah ditunjuk sebagai Pemimpin Tertinggi baru Iran. Ia menggantikan posisi almarhum Ayatollah Ali Khamenei yang telah memimpin Iran selama puluhan tahun.
Di usia 56 tahun, Mojtaba kini menjadi figur sentral dalam struktur kekuasaan di Teheran. Berikut beberapa fakta kunci posisi Pemimpin Tertinggi di Iran:
Hingga saat ini, situasi di Teheran dilaporkan tetap kondusif pascapengumuman suksesi. Pemerintah Iran meminta masyarakat untuk tidak terpancing oleh berita bohong atau spekulasi yang bertujuan mengganggu stabilitas nasional di masa transisi kepemimpinan ini. (Ant/Sputnik/RIA Novosti-OANA/I-2)
