Iran Minta Warga Kawasan Bocorkan Lokasi Pasukan AS-Israel demi Serangan Akurat

Ilustrasi.(Al Jazeera)

ANGKATAN Bersenjata Iran mengeluarkan seruan terbuka kepada penduduk Muslim dan negara-negara di kawasan Timur Tengah untuk menunjukkan lokasi persembunyian pasukan Amerika Serikat (AS) dan Israel. Langkah ini dilakukan agar militer Iran dapat melakukan serangan balasan yang lebih akurat dan meminimalisasi risiko jatuhnya korban sipil.

Juru bicara Angkatan Bersenjata Iran, Abolfazl Shekarchi, menegaskan bahwa informasi mengenai koordinat pasukan lawan sangat dibutuhkan untuk memastikan operasi militer Teheran tepat sasaran.

“Kami meminta penduduk Muslim dan negara-negara di kawasan tersebut untuk memberi tahu kami lokasi pasukan AS-Zionis agar mereka (warga negara) tidak dirugikan, dan kami dapat melakukan serangan yang sangat akurat terhadap lebih banyak sasaran,: kata Shekarchi seperti dikutip dari kantor berita Defapress, Rabu (11/3/2026).

Menghindari Risiko Korban Sipil

Shekarchi menambahkan bahwa dengan mengetahui lokasi pasti markas atau pergerakan tentara AS dan Israel, militer Iran dapat menyelamatkan penduduk kawasan dari dampak kejahatan yang dilakukan oleh kedua negara tersebut. Ia menekankan bahwa pasukan Iran akan langsung meluncurkan serangan dahsyat begitu target terkonfirmasi.

Catatan Redaksi: Seruan ini muncul di tengah kekhawatiran internasional akan meluasnya perang di Timur Tengah yang melibatkan banyak aktor negara dan nonnegara.

Balasan Atas Gugurnya Ayatollah Ali Khamenei

Ketegangan ini merupakan buntut dari operasi militer gabungan yang diluncurkan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari 2026. Serangan tersebut mengakibatkan:

Gugurnya Pemimpin Tertinggi: Ayatollah Ali Khamenei dinyatakan syahid pada hari pertama serangan.

Ayatollah Ali Khamenei dinyatakan syahid pada hari pertama serangan. Target Sipil: Pemboman sebuah sekolah perempuan di wilayah Iran selatan yang memicu kecaman global.

Pemboman sebuah sekolah perempuan di wilayah Iran selatan yang memicu kecaman global. Gangguan Regional: Mobilisasi pasukan besar-besaran di sepanjang perbatasan dan pangkalan militer di negara-negara Teluk.

Sebagai respons, Iran telah mulai meluncurkan serangkaian serangan rudal dan drone yang menargetkan aset militer AS di kawasan tersebut. Teheran memperingatkan bahwa serangan yang lebih besar akan menyusul jika pasukan asing tidak segera meninggalkan kawasan Timur Tengah.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Amerika Serikat maupun Israel belum memberikan komentar resmi terkait permintaan informasi lokasi pasukan yang diserukan oleh militer Iran tersebut. (Ant/Sputnik/RIA Novosti/I-2)