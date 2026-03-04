Memahami Sejarah Operasi Epic Fury dan Masa Depan Geopolitik Timur Tengah

Ilustrasi serangan Amerika Serikat dan Israel di wilayah pemukiman penduduk Iran.(Anadolu)

Operasi Epic Fury 2026: Analisis Mendalam Serangan AS-Israel ke Jantung Iran

Tahun 2026 mencatat sejarah kelam dalam geopolitik Timur Tengah melalui peluncuran Operasi Epic Fury. Kampanye militer yang dipimpin oleh Amerika Serikat ini bukan sekadar gertakan diplomatik, melainkan upaya sistematis untuk mengubah peta kekuatan di kawasan tersebut secara permanen.

Apa Itu Operasi Epic Fury?

Operasi Epic Fury adalah operasi tempur udara dan rudal berskala besar yang diluncurkan oleh Komando Pusat AS (CENTCOM) pada 28 Februari 2026. Operasi ini dilakukan berkoordinasi dengan serangan Israel yang bersandi Operation Roaring Lion. Tujuan utamanya adalah menghancurkan fasilitas nuklir Iran, melumpuhkan industri rudal balistik, dan mengeliminasi kepemimpinan senior Korps Garda Revolusi Islam (IRGC).

Fakta Kunci: Dalam 48 jam pertama, militer AS melakukan lebih dari 1.700 sorti penerbangan dan menghantam 1.250 target strategis di seluruh wilayah kedaulatan Iran.

Gugurnya Pemimpin Tertinggi: Titik Balik Sejarah

Salah satu dampak paling signifikan dari operasi ini adalah laporan kematian Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Kompleks kediamannya di Teheran menjadi sasaran rudal presisi pada gelombang pertama serangan. Kematian tokoh yang telah berkuasa sejak 1989 ini memicu gelombang protes internal sekaligus konsolidasi militer oleh faksi-faksi garis keras di Iran.

Teknologi yang Mengubah Wajah Perang

Operasi Epic Fury menandai penggunaan perdana beberapa teknologi militer mutakhir yang sebelumnya hanya muncul dalam simulasi:

Drone LUCAS: Sistem pesawat tanpa awak (UAS) one-way attack milik AS. Menariknya, LUCAS dirancang berdasarkan teknologi drone Shahed Iran yang ditangkap di medan perang Ukraina, menciptakan situasi "senjata makan tuan".

Sistem pesawat tanpa awak (UAS) one-way attack milik AS. Menariknya, LUCAS dirancang berdasarkan teknologi drone Shahed Iran yang ditangkap di medan perang Ukraina, menciptakan situasi "senjata makan tuan". Rudal PrSM (Precision Strike Missile): Pengganti ATACMS ini memberikan kemampuan serang jarak jauh dengan presisi luar biasa dari platform HIMARS.

Pengganti ATACMS ini memberikan kemampuan serang jarak jauh dengan presisi luar biasa dari platform HIMARS. Analisis Intelijen AI: Integrasi AI dalam mengidentifikasi target secara real-time memungkinkan efisiensi serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah militer modern.

Tabel: Perbandingan Skala Operasi

Aspek Operasi Epic Fury (2026) Operasi Desert Storm (1991) Target Hari Pertama 1.000+ ~400 Teknologi Utama AI & Swarm Drones Stealth & Smart Bombs Biaya Harian (Estimasi) Rp13,13 Triliun (Mata Uang Rupiah) Rp8,2 Triliun (Disesuaikan Inflasi)

People Also Ask (FAQ)

Mengapa AS meluncurkan Operasi Epic Fury?

Serangan dilakukan setelah kegagalan negosiasi nuklir di Oman dan adanya bukti intelijen bahwa Iran mempercepat pengayaan uranium untuk senjata nuklir, serta pengembangan rudal balistik yang mampu menjangkau Eropa.

Bagaimana reaksi dunia terhadap operasi ini?

Dunia terbelah. Negara-negara Barat dan beberapa sekutu regional mendukung langkah ini sebagai tindakan preventif, sementara Rusia dan Tiongkok mengecam keras serangan tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional.

Apa dampak ekonomi dari konflik ini?

Harga minyak dunia melonjak drastis akibat ancaman penutupan Selat Hormuz oleh militer Iran sebagai bentuk balasan atas serangan Epic Fury.

Kesimpulan

Operasi Epic Fury bukan sekadar konflik militer biasa; ini adalah demonstrasi kekuatan teknologi dan intelijen di era baru. Meskipun berhasil melumpuhkan sebagian besar infrastruktur militer Iran, dampak jangka panjang terhadap stabilitas politik di Timur Tengah dan keamanan energi global masih menjadi tanda tanya besar bagi dunia internasional.