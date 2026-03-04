Memahami Sejarah Operasi Epic Fury dan Masa Depan Geopolitik Timur Tengah

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Tahun 2026 mencatat sejarah kelam dalam geopolitik Timur Tengah melalui peluncuran Operasi Epic Fury. Kampanye militer yang dipimpin oleh Amerika Serikat ini bukan sekadar gertakan diplomatik, melainkan upaya sistematis untuk mengubah peta kekuatan di kawasan tersebut secara permanen.
Operasi Epic Fury adalah operasi tempur udara dan rudal berskala besar yang diluncurkan oleh Komando Pusat AS (CENTCOM) pada 28 Februari 2026. Operasi ini dilakukan berkoordinasi dengan serangan Israel yang bersandi Operation Roaring Lion. Tujuan utamanya adalah menghancurkan fasilitas nuklir Iran, melumpuhkan industri rudal balistik, dan mengeliminasi kepemimpinan senior Korps Garda Revolusi Islam (IRGC).
Salah satu dampak paling signifikan dari operasi ini adalah laporan kematian Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Kompleks kediamannya di Teheran menjadi sasaran rudal presisi pada gelombang pertama serangan. Kematian tokoh yang telah berkuasa sejak 1989 ini memicu gelombang protes internal sekaligus konsolidasi militer oleh faksi-faksi garis keras di Iran.
Operasi Epic Fury menandai penggunaan perdana beberapa teknologi militer mutakhir yang sebelumnya hanya muncul dalam simulasi:
|Aspek
|Operasi Epic Fury (2026)
|Operasi Desert Storm (1991)
|Target Hari Pertama
|1.000+
|~400
|Teknologi Utama
|AI & Swarm Drones
|Stealth & Smart Bombs
|Biaya Harian (Estimasi)
|Rp13,13 Triliun (Mata Uang Rupiah)
|Rp8,2 Triliun (Disesuaikan Inflasi)
Serangan dilakukan setelah kegagalan negosiasi nuklir di Oman dan adanya bukti intelijen bahwa Iran mempercepat pengayaan uranium untuk senjata nuklir, serta pengembangan rudal balistik yang mampu menjangkau Eropa.
Dunia terbelah. Negara-negara Barat dan beberapa sekutu regional mendukung langkah ini sebagai tindakan preventif, sementara Rusia dan Tiongkok mengecam keras serangan tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional.
Harga minyak dunia melonjak drastis akibat ancaman penutupan Selat Hormuz oleh militer Iran sebagai bentuk balasan atas serangan Epic Fury.
Operasi Epic Fury bukan sekadar konflik militer biasa; ini adalah demonstrasi kekuatan teknologi dan intelijen di era baru. Meskipun berhasil melumpuhkan sebagian besar infrastruktur militer Iran, dampak jangka panjang terhadap stabilitas politik di Timur Tengah dan keamanan energi global masih menjadi tanda tanya besar bagi dunia internasional.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump ungkap Australia telah sepakat memberikan suaka kepada sejumlah anggota tim nasional sepak bola putri Iran.
Iran ajak Turki investigasi bersama dugaan serangan rudal guna tangkal propaganda. Erdogan sampaikan belasungkawa atas wafatnya Ali Khamenei dan tragedi sekolah Minab.
Konflik Timur Tengah eskalasi! AS dan Israel luncurkan serangan udara ke Iran saat Mojtaba Khamenei resmi ditunjuk sebagai Pemimpin Tertinggi gantikan ayahnya.
Alarm dan sirene berbunyi hampir tanpa henti di Haifa dan komunitas di bagian utara Israel.
Pemerintah Prancis mengerahkan kapal-kapal angkatan laut, termasuk kelompok serang kapal induknya ke Mediterania,
Secara keseluruhan, Prancis akan mengerahkan delapan kapal perang, kelompok kapal induk, dan dua kapal induk helikopter ke wilayah tersebut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved