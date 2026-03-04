Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sanchez.(Dok AFP)

HUBUNGAN diplomatik antara Madrid dan Washington mencapai titik terendah pada Maret 2026. Pemerintah Spanyol secara tegas melarang Amerika Serikat menggunakan pangkalan militer gabungan di wilayahnya, yakni Naval Base Rota dan Moron Air Base, untuk melancarkan serangan udara terhadap Iran.

Alasan Spanyol Menolak Operasi Militer AS

Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sanchez, mengutuk intervensi militer tersebut sebagai tindakan sepihak yang tidak memiliki dasar hukum internasional yang kuat. Menteri Luar Negeri Jose Manuel Albares menegaskan bahwa penggunaan fasilitas militer di tanah Spanyol harus selaras dengan Piagam PBB.

“Pangkalan-pangkalan tersebut tidak digunakan, dan tidak akan digunakan, untuk apa pun yang tidak tercantum dalam perjanjian, atau untuk apa pun yang tidak tercakup dalam piagam PBB,” ujar Albares dalam keterangannya kepada media nasional Spanyol.

Reaksi Keras Donald Trump dan Ancaman Ekonomi

Presiden AS Donald Trump merespons keputusan tersebut dengan kemarahan. Dalam pernyataannya di Gedung Putih, Trump mengancam akan memutus seluruh hubungan dagang dengan Mata Uang Rupiah yang dikonversi ke nilai perdagangan internasional terkait Spanyol.

“Kita akan memutus semua perdagangan dengan Spanyol. Kita tidak ingin berurusan apa pun dengan negara yang tidak mendukung sekutunya,” tegas Trump.

Selain masalah Iran, Trump juga mengkritik Spanyol karena tidak memenuhi target belanja pertahanan NATO yang ia tetapkan.

Statistik Perpindahan Armada Militer Jumlah Pesawat Keluar: 15 Pesawat (Termasuk KC-135 Stratotanker).

Lokasi Pengalihan: Pangkalan Udara Ramstein, Jerman.

Status Pangkalan: Tetap di bawah kedaulatan penuh Spanyol.

Dampak Strategis di Kawasan Mediterania

Penolakan Spanyol ini memaksa militer AS untuk mencari jalur alternatif yang lebih jauh dan berbiaya tinggi. Tanpa akses pengisian bahan bakar dari pangkalan di Spanyol selatan, jangkauan operasional jet tempur AS menuju Timur Tengah menjadi lebih terbatas.

Di sisi lain, Uni Eropa memberikan dukungan tersirat bagi Spanyol, mengingatkan Washington bahwa kebijakan dagang Spanyol adalah bagian dari kesepakatan kolektif Uni Eropa, sehingga ancaman Trump bisa memicu konflik ekonomi yang lebih besar dengan seluruh Eropa. (E-4)