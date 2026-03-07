Iran Bantah Serang Kedubes AS, Mantan Kepala Intelijen Saudi Sebut Ini Perang Netanyahu

Headline
DUTA Besar Iran untuk Arab Saudi, Alireza Enayati, secara tegas membantah keterlibatan negaranya dalam serangan terhadap Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Riyadh.
"Kami mengonfirmasi bahwa Iran tidak memiliki peran apa pun dalam serangan terhadap Kedutaan Besar AS di Riyadh," ujar Enayati dalam wawancara eksklusif dengan AFP, Kamis (5/3) waktu setempat.
Di tengah eskalasi yang melibatkan AS dan Israel melawan Iran, Enayati juga menyampaikan apresiasi mendalam atas posisi diplomatik Saudi. Teheran memuji keputusan Kerajaan Saudi yang menolak wilayah udara, perairan, maupun daratannya digunakan sebagai pangkalan serangan militer terhadap Iran.
Di sisi lain, mantan Kepala Intelijen Arab Saudi, Pangeran Turki al-Faisal, memberikan kritik pedas terhadap eskalasi ini.
Menurut Pangeran Turki, Netanyahu telah berhasil meyakinkan Presiden AS Donald Trump untuk mendukung visinya. Ia menilai perang ini sengaja dipicu untuk mengalihkan perhatian dunia dari tindakan kriminal Israel di Gaza dan Tepi Barat.
"Lupakan soal normalisasi (hubungan Saudi-Israel). Lihat apa yang mereka lakukan di Gaza dan Tepi Barat," tegas Pangeran Turki. Ia menambahkan bahwa Netanyahu berusaha memanipulasi hukum dasar Israel agar bisa bertindak tanpa pengawasan, sembari menggeser fokus publik global dari isu Palestina ke arah konfrontasi dengan Iran. (Tasnim/B-3)
Sebuah ledakan mengguncang Kedutaan Besar AS di Oslo, Norwegia. Polisi menyelidiki kemungkinan aksi terorisme meski tidak ada korban jiwa dalam insiden ini.
Rosatom evakuasi ratusan pekerja dan keluarga dari PLTN Bushehr, Iran. Pembangunan Unit 2 dan 3 dihentikan sementara akibat situasi keamanan yang kian membahayakan.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump ungkap Australia telah sepakat memberikan suaka kepada sejumlah anggota tim nasional sepak bola putri Iran.
Iran ajak Turki investigasi bersama dugaan serangan rudal guna tangkal propaganda. Erdogan sampaikan belasungkawa atas wafatnya Ali Khamenei dan tragedi sekolah Minab.
Konflik Timur Tengah eskalasi! AS dan Israel luncurkan serangan udara ke Iran saat Mojtaba Khamenei resmi ditunjuk sebagai Pemimpin Tertinggi gantikan ayahnya.
Alarm dan sirene berbunyi hampir tanpa henti di Haifa dan komunitas di bagian utara Israel.
Pemerintah Prancis mengerahkan kapal-kapal angkatan laut, termasuk kelompok serang kapal induknya ke Mediterania,
