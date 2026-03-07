Headline
Iran Bantah Serang Kedubes AS, Mantan Kepala Intelijen Saudi Sebut Ini Perang Netanyahu

Haufan Hasyim Salengke
07/3/2026 05:13
Iran Bantah Serang Kedubes AS, Mantan Kepala Intelijen Saudi Sebut Ini Perang Netanyahu
Duta Besar Iran untuk Arab Saudi, Alireza Enayati.(Tasnim)

DUTA Besar Iran untuk Arab Saudi, Alireza Enayati, secara tegas membantah keterlibatan negaranya dalam serangan terhadap Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Riyadh.

"Kami mengonfirmasi bahwa Iran tidak memiliki peran apa pun dalam serangan terhadap Kedutaan Besar AS di Riyadh," ujar Enayati dalam wawancara eksklusif dengan AFP, Kamis (5/3) waktu setempat.

Di tengah eskalasi yang melibatkan AS dan Israel melawan Iran, Enayati juga menyampaikan apresiasi mendalam atas posisi diplomatik Saudi. Teheran memuji keputusan Kerajaan Saudi yang menolak wilayah udara, perairan, maupun daratannya digunakan sebagai pangkalan serangan militer terhadap Iran.

Baca juga : Saudi dan Israel semakin Mesra, Iran Ingatkan tentang Palestina

Perang Netanyahu 

Di sisi lain, mantan Kepala Intelijen Arab Saudi, Pangeran Turki al-Faisal, memberikan kritik pedas terhadap eskalasi ini. Dalam wawancara dengan CNN, Rabu malam, ia menyebut konflik yang melibatkan AS dan Israel melawan Iran saat ini merupakan murni rancangan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Menurut Pangeran Turki, Netanyahu telah berhasil meyakinkan Presiden AS Donald Trump untuk mendukung visinya. Ia menilai perang ini sengaja dipicu untuk mengalihkan perhatian dunia dari tindakan kriminal Israel di Gaza dan Tepi Barat.

"Lupakan soal normalisasi (hubungan Saudi-Israel). Lihat apa yang mereka lakukan di Gaza dan Tepi Barat," tegas Pangeran Turki. Ia menambahkan bahwa Netanyahu berusaha memanipulasi hukum dasar Israel agar bisa bertindak tanpa pengawasan, sembari menggeser fokus publik global dari isu Palestina ke arah konfrontasi dengan Iran. (Tasnim/B-3)



Editor : Haufan Salengke
