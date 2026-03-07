Iran Bantah Serang Kedubes AS, Mantan Kepala Intelijen Saudi Sebut Ini Perang Netanyahu

Duta Besar Iran untuk Arab Saudi, Alireza Enayati.(Tasnim)

DUTA Besar Iran untuk Arab Saudi, Alireza Enayati, secara tegas membantah keterlibatan negaranya dalam serangan terhadap Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Riyadh.

"Kami mengonfirmasi bahwa Iran tidak memiliki peran apa pun dalam serangan terhadap Kedutaan Besar AS di Riyadh," ujar Enayati dalam wawancara eksklusif dengan AFP, Kamis (5/3) waktu setempat.

Di tengah eskalasi yang melibatkan AS dan Israel melawan Iran, Enayati juga menyampaikan apresiasi mendalam atas posisi diplomatik Saudi. Teheran memuji keputusan Kerajaan Saudi yang menolak wilayah udara, perairan, maupun daratannya digunakan sebagai pangkalan serangan militer terhadap Iran.

Perang Netanyahu

Di sisi lain, mantan Kepala Intelijen Arab Saudi, Pangeran Turki al-Faisal, memberikan kritik pedas terhadap eskalasi ini. Dalam wawancara dengan CNN, Rabu malam, ia menyebut konflik yang melibatkan AS dan Israel melawan Iran saat ini merupakan murni rancangan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.