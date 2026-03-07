Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

Iran Luncurkan Gelombang Drone Kamikaze ke Basis Militer AS di Kuwait

Haufan Hasyim Salengke
07/3/2026 05:35
Iran Luncurkan Gelombang Drone Kamikaze ke Basis Militer AS di Kuwait
Drone angkatan bersenjata Iran.(Tasnim)

MILITER Iran mengumumkan peluncuran gelombang serangan pesawat nirawak (drone) kamikaze dalam skala besar yang menargetkan pangkalan militer Amerika Serikat (AS) di Kuwait, Jumat (6/3) sore waktu setempat.

Dalam pernyataan resmi Nomor 14, Angkatan Darat Iran mengonfirmasi bahwa unit-unit angkatan darat mereka telah mengerahkan berbagai jenis drone penghancur untuk menggempur fasilitas militer AS dalam operasi dengan volume tinggi selama beberapa jam terakhir. Pihak militer Iran juga memberikan sinyalemen kuat bahwa operasi ini masih akan terus berlanjut.

Sejumlah fasilitas strategis AS di Kuwait, termasuk Pangkalan Udara Ali Al-Salem, dilaporkan menjadi sasaran utama. Serangan ini merupakan kelanjutan dari rangkaian gempuran rudal dan drone yang terjadi beberapa hari belakangan. Sebelumnya, sebuah serangan drone di area Pelabuhan Shuaiba dilaporkan telah menewaskan enam personel militer AS di sebuah pusat operasi taktis.

Teheran menegaskan bahwa operasi militer ini merupakan respons langsung terhadap apa yang mereka sebut sebagai 'agresi AS' yang menyasar infrastruktur serta warga sipil Iran. Hingga saat ini, pihak Pentagon belum memberikan rincian terbaru mengenai total kerusakan maupun korban jiwa akibat gelombang serangan drone kamikaze terbaru ini.

Situasi di kawasan kini berada dalam status siaga tinggi, mengingat Kuwait merupakan salah satu mitra strategis AS yang menampung ribuan personel militer di wilayah Teluk. (Tasnim/B-3)



Editor : Haufan Salengke
