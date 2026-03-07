Iran Luncurkan Gelombang Drone Kamikaze ke Basis Militer AS di Kuwait

Drone angkatan bersenjata Iran.(Tasnim)

MILITER Iran mengumumkan peluncuran gelombang serangan pesawat nirawak (drone) kamikaze dalam skala besar yang menargetkan pangkalan militer Amerika Serikat (AS) di Kuwait, Jumat (6/3) sore waktu setempat.

Dalam pernyataan resmi Nomor 14, Angkatan Darat Iran mengonfirmasi bahwa unit-unit angkatan darat mereka telah mengerahkan berbagai jenis drone penghancur untuk menggempur fasilitas militer AS dalam operasi dengan volume tinggi selama beberapa jam terakhir. Pihak militer Iran juga memberikan sinyalemen kuat bahwa operasi ini masih akan terus berlanjut.