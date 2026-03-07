Iran Luncurkan Gelombang Drone Kamikaze ke Basis Militer AS di Kuwait

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
MILITER Iran mengumumkan peluncuran gelombang serangan pesawat nirawak (drone) kamikaze dalam skala besar yang menargetkan pangkalan militer Amerika Serikat (AS) di Kuwait, Jumat (6/3) sore waktu setempat.
Dalam pernyataan resmi Nomor 14, Angkatan Darat Iran mengonfirmasi bahwa unit-unit angkatan darat mereka telah mengerahkan berbagai jenis drone penghancur untuk menggempur fasilitas militer AS dalam operasi dengan volume tinggi selama beberapa jam terakhir. Pihak militer Iran juga memberikan sinyalemen kuat bahwa operasi ini masih akan terus berlanjut.
Sejumlah fasilitas strategis AS di Kuwait, termasuk Pangkalan Udara Ali Al-Salem, dilaporkan menjadi sasaran utama. Serangan ini merupakan kelanjutan dari rangkaian gempuran rudal dan drone yang terjadi beberapa hari belakangan. Sebelumnya, sebuah serangan drone di area Pelabuhan Shuaiba dilaporkan telah menewaskan enam personel militer AS di sebuah pusat operasi taktis.
Teheran menegaskan bahwa operasi militer ini merupakan respons langsung terhadap apa yang mereka sebut sebagai 'agresi AS' yang menyasar infrastruktur serta warga sipil Iran. Hingga saat ini, pihak Pentagon belum memberikan rincian terbaru mengenai total kerusakan maupun korban jiwa akibat gelombang serangan drone kamikaze terbaru ini.
Situasi di kawasan kini berada dalam status siaga tinggi, mengingat Kuwait merupakan salah satu mitra strategis AS yang menampung ribuan personel militer di wilayah Teluk. (Tasnim/B-3)
Kapal tanker Prima dihantam drone kamikaze Iran di Selat Hormuz (7/3) setelah abaikan peringatan IRGC di tengah blokade total jalur energi dunia selama 8 hari.
Vietnam sudah menggunakan bom pesawat tempur yang diproduksi PT Dahana (BUMN).
Iran mengklaim telah menghancurkan tangki bahan bakar dan gas pangkalan tersebut, landasan helikopter AS, fasilitas logistik dan pendukung.
Belum ada rincian langsung yang diberikan mengenai kemungkinan kerusakan atau korban jiwa.
Langkah ini diambil seiring dengan upaya AS dalam menjalankan kampanye bersama dengan Israel melawan Iran.
Sebuah kapal tanker di lepas pantai Kuwait dilaporkan terkena ledakan besar yang memicu tumpahan minyak. Insiden ini menandai meluasnya serangan di Teluk Arab.
Kementerian Luar Negeri Kuwait mengutuk dengan sekeras-kerasnya serangan terhadap kedutaan besar AS di negara itu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved