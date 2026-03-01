Kemenhaj Kawal Pemulangan Jemaah Umrah yang Tertahan di Arab Saudi

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
KEMENTERIAN Haji dan Umrah (Kemenhaj) Republik Indonesia terus memantau intensif proses pemulangan sejumlah jemaah umrah asal Indonesia yang mengalami kendala penjadwalan ulang (reschedule) penerbangan di Arab Saudi. Melalui Kantor Urusan Haji (KUH) di Jeddah, pemerintah bertindak sebagai fasilitator komunikasi antara jemaah, maskapai, dan penyelenggara perjalanan guna menjamin kelancaran kepulangan mereka.
Berdasarkan laporan pengawasan lapangan per 8 Maret 2026, tercatat 17 jemaah dari PT BMA saat ini masih berada di Mekah akibat perubahan jadwal terbang. Belasan jemaah tersebut rencananya akan diterbangkan kembali ke tanah air dalam dua gelombang, yakni pada 10 dan 14 Maret 2026.
Staf Teknis Urusan Haji Jeddah, M. Ilham Effendy, menegaskan bahwa tim di lapangan bekerja nonstop untuk menjembatani kendala komunikasi yang terjadi.
“Tim di lapangan terus melakukan koordinasi dengan maskapai, penyelenggara perjalanan, serta pihak terkait untuk membantu memastikan proses pemulangan jemaah dapat berjalan sesuai jadwal penerbangan yang tersedia,” ujar Ilham dalam keterangan yang diterima, Senin (9/3).
Selain itu, terdapat 67 jemaah dari PT RLW yang juga mengalami kendala kepulangan. Proses penjadwalan ulang penerbangan tengah dilakukan oleh pihak terkait, dengan sebagian jemaah dijadwalkan kembali ke Indonesia pada 9 Maret 2026 menggunakan Ethiopian Airlines dan Garuda Indonesia.
Tim di lapangan juga memfasilitasi komunikasi bagi lima jemaah umrah mandiri yang terdampak pembatalan penerbangan rute Madinah–Mumbai. Saat ini proses pengurusan refund tiket serta penjadwalan penerbangan pengganti sedang dilakukan oleh pihak maskapai dengan jadwal keberangkatan menggunakan Saudia Airlines pada 15 Maret 2026.
Dalam periode pemantauan yang sama, KJRI Jeddah juga memonitor kepulangan 2.062 jemaah umrah Indonesia, sehingga total kepulangan jemaah mencapai 19.509 orang sejak 28 Februari hingga 8 Maret 2026. Pada 8 Maret tercatat 434 jemaah baru tiba di Arab Saudi dari Indonesia.
Ilham menegaskan bahwa tim akan terus melakukan pemantauan serta koordinasi dengan pihak terkait guna memastikan proses perjalanan jemaah dapat berjalan dengan baik.
“Koordinasi dan pemantauan akan terus kami lakukan bersama pihak terkait agar proses kepulangan jemaah dapat berjalan lancar sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
(P-4)
Pemerintah intensifkan pendampingan kepulangan 14.796 jemaah umrah di Bandara Jeddah. Simak update terkini dan tips kelancaran kepulangan di sini.
Indonesia resmi ekspor 2.280 ton beras kualitas super premium ke Arab Saudi untuk jemaah haji 2026. Simak detail pengiriman perdana dalam sejarah haji RI ini.
KJRI Jeddah pastikan 10.060 jemaah umrah telah dipulangkan ke Indonesia. Simak langkah konkret KJRI dalam menangani 300 jemaah yang tertahan di Jeddah.
Pemerintah sepakati 10 langkah mitigasi bagi jemaah umrah terdampak konflik Timur Tengah. Mulai dari kemudahan refund tiket hingga perlindungan jemaah 'stranded'. Simak detailnya di sini
Pemerintah melalui Kemenhaj menyiapkan skema mitigasi dan penambahan armada untuk pastikan jemaah umrah pulang dengan aman
Pemerintah intensifkan pendampingan kepulangan 14.796 jemaah umrah di Bandara Jeddah. Simak update terkini dan tips kelancaran kepulangan di sini.
Baru pulang umrah, Wagub Jakarta Rano Karno ceritakan kondisi Mekah yang aman namun 38 ribu jemaah RI tertahan akibat kendala penerbangan transit di Timur Tengah.
KONDISI konflik di Timur Tengah cukup berpengaruh terhadap pelaksanaan ibadah umrah.
KONSULAT Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah memastikan proses pemulangan jemaah umrah ke Indonesia berjalan dengan pengawasan dan pendampingan yang intensif.
KJRI Jeddah pastikan 10.060 jemaah umrah telah dipulangkan ke Indonesia. Simak langkah konkret KJRI dalam menangani 300 jemaah yang tertahan di Jeddah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved