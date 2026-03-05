Baru Pulang Umrah, Rano Karno Ungkap Kondisi Mekah di Tengah Konflik Timur Tengah

Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno(Metrotvnews/Joy Jones)

WAKIL Gubernur Jakarta, Rano Karno, membagikan pengalamannya usai menunaikan ibadah umrah di tengah memanasnya situasi geopolitik di Timur Tengah. Meski aktivitas ibadah di Tanah Suci berjalan normal, konflik kawasan mulai berdampak signifikan pada arus kepulangan jemaah internasional.

Rano menjelaskan bahwa jemaah asal Indonesia yang menggunakan penerbangan langsung (direct flight) relatif aman dari gangguan. Namun, tantangan besar dihadapi oleh mereka yang menggunakan rute transit melalui negara-negara tetangga.

“Alhamdulillah perlu juga diklarifikasi, insyaallah untuk jemaah haji atau jemaah umrah yang menggunakan pesawat secara direct tidak terganggu. Tapi memang yang transit melalui Qatar atau Abu Dhabi semuanya berhenti,” kata Rano di Balai Kota Jakarta, Kamis (5/3).

Ia menyebut kondisi tersebut membuat puluhan ribu jemaah Indonesia belum dapat kembali ke Tanah Air. Diperkirakan lebih dari 38 ribu jemaah masih menunggu kepastian penerbangan untuk pulang.

Meski demikian, Rano menjelaskan penerbangan langsung dari Arab Saudi menuju Jakarta masih beroperasi. Setidaknya terdapat tiga maskapai yang melayani rute langsung tersebut.

“Untuk yang direct ke Jakarta ada tiga pesawat, pertama Saudi Airlines, kemudian Lion Air, dan terakhir Garuda,” ujarnya.

Rano juga menceritakan pengalaman yang ia temui saat perjalanan pulang dari Tanah Suci. Ia melihat banyak warga negara asing memanfaatkan penerbangan langsung untuk keluar dari kawasan tersebut.

Bahkan, ia sempat mendengar kisah seorang penumpang yang harus menempuh perjalanan darat cukup jauh untuk mengejar penerbangan.

“Ada satu orang dari Doha naik taksi ke Riyadh. Ongkos taksinya hampir Rp28 juta, kemudian dia naik pesawat Garuda,” ungkapnya.

Kendati situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah terus berkembang, Rano memastikan kondisi di Kota Suci relatif aman. Aktivitas ibadah di Mekah dan Madinah masih berjalan normal.

“Insya Allah Mekah dan Madinah relatif aman, tidak ada masalah,” kata dia.

Rano berharap konflik yang terjadi di kawasan tersebut dapat segera berakhir sehingga aktivitas penerbangan dan perjalanan jemaah kembali normal. (P-4)