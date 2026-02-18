Rano Karno Yakin Bisa Bereskan Parkir Liar Tanah Abang dalam 3 Hari

ilustrasi(MI)

Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno optimistis praktik parkir liar di kawasan Tanah Abang yang sempat mematok tarif hingga Rp100.000 akan segera tertib dalam waktu dekat.

"Pasti Satpol PP, Polisi juga sudah turun, teman-teman dari TNI juga sudah turun. Saya yakin dalam 2-3 hari akan jauh lebih tertib," kata Rano di Bundaran HI, Jakarta Pusat.

Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak akan mentoleransi praktik parkir liar yang meresahkan masyarakat. Menurutnya, kepadatan di kawasan Tanah Abang saat ini meningkat seiring tingginya aktivitas belanja menjelang Ramadan dan Idul Fitri, yang turut memicu kemacetan.

Pemprov DKI pun berkomitmen untuk menertibkan para juru parkir ilegal di wilayah tersebut. Rano menyebut langkah penindakan akan dilakukan, termasuk pembinaan bagi pelaku.

"Terpaksa ditindak juga, ada yang ditangkap, dikasih pembinaan. Mudah-mudahan itu akan menjadi jauh lebih baik lagi," ujarnya.

Sebelumnya, kepolisian telah mengamankan delapan pria yang diduga berperan sebagai preman berkedok juru parkir liar. Mereka diketahui memungut tarif parkir sebesar Rp100.000 untuk mobil dan Rp60.000 untuk sepeda motor.

Kapolsek Tanah Abang AKBP Dhimas Prasetyo mengatakan para pelaku telah dibawa ke Polsek untuk dimintai keterangan. Langkah ini dilakukan guna merespons isu yang viral di masyarakat sekaligus menjaga situasi tetap kondusif.

"Polsek telah mengambil tindakan terhadap berita viral agar tidak semakin berkembang dan guna menciptakan situasi yg kondusif, dengan membawa tukang parkir yg terindikasi melakukan pungli untuk diambil keterangan," jelasnya.