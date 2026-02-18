Wagub DKI Rano Karno Minta Warga Maklumi Jukir Liar di Tanah Abang saat Awal Ramadan

Jukir liar di Pasar Tanah Abang.(MI/Pius Erlangga)

WAKIL Gubernur DKI Jakarta Rano Karno meminta masyarakat untuk memaklumi adanya juru parkir liar di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Menutunya, peristiwa itu merupakan suatu hal umum yang biasanya terjadi di awal Ramadan.

"Saya ditanya oleh teman-teman dari media, 'Pak, bagaimana itu jukir liar di Tanah Abang? Berantakan Tanah Abang?' Saya bilang, marilah kita pahami ini awal-awal Ramadan biasanya seperti itu," kata Rano di Jakarta Barat, Rabu (18/2).

Kendati demikian, Ia menegaskan, pihaknya tengah menertibkan juru parkir tersebut di Tanah Abang dan pasar lainnya.

Baca juga : Penuhi Pelaku Usaha Jastip, Pusat Grosir Metro Tanah Abang Hadirkan 'Little Bangkok'

"Tapi Insyaallah jukir juga di Tanah Abang sudah mulai ditertibkan. Pasar-pasar sudah mulai dirapikan," ujar Rano.

Sebelumnya, aparat kepolisian menangkap delapan orang juru parkir liar di kawasan Tanah Abang, pada Senin (16/2). Delapan orang itu diduga memungut biaya parkir kepada pemilik kendaraan hingga Rp100 ribu.

Kapolsek Metro Tanah Abang, AKB Dhimas Prasetyo mengatakan, pihaknya mendapatkan informasi adanya jukir liar yang memungut biaya parkir hingga Rp100 ribu di kawasan Pasar Tanah Abang. Karena itu, polisi langsung turun ke lapangan untuk melakukan penertiban.

“Kami telah mengambil tindakan terkait video viral jukir meminta uang parkir sebesar Rp100 ribu. Dari delapan yang kita amankan ada satu jukir yang viral,” kata Dhimas.

Dhimas berujar, para jukir liar itu diduga melakukan pemerasan terhadap pengunjung Pasar Tanah Abang. Maka dari itu, mereka akan ditindak sesuai peraturan yang berlaku. (Far/P-3)