Mayat Bayi Ditemukan di Selokan Jalan Batu Tulis Gambir Jakarta Pusat

Christian 
10/2/2026 23:30
ilustrasi.(Antara)

WARGA di Jalan Batu Tulis IV, Gambir, Jakarta Pusat digegerkan penemuan mayat bayi di dalam selokan di Jalan Batu Tulis, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa 2 Februari 2026. 

Plastik mencurigakan itu awalnya ditemukan warga dan meminta petugas PPSU melalukan pemeriksaan lebih lanjut. Petugas PPSU, Yusuf pun langsung melakukan pengecekan terhadap bungkus tersebut.

"Saat itu saya diminta untuk mengecek sama warga ke saluran itu. Saya lihat emang bungkusannya gede gitu ya, kaki tangan ngemplek gitu," kata Yusuf kepada wartawan, Selasa (10/2).

Yusuf awalnya tak langsung curiga bahwa bungkus tersebut berisi mayat bayi. Maka dari itu ia memanggil temannya untuk memastikan isi bungkusan tersebut.

"Abis itu saya lari ke kantor saya panggil temen biar bisa ngecek lagi terus buat bikin laporan ke kelurahan," katanya.

Di tempat terpisah, Kapolsek Metro Gambir, AKBP Agus Ady Wijaya mengatakan penemuan bayi pagi hari. Saat itu warga curiga dengan bungkusan platik merah yang kemudian meminta PPSU untuk memeriksa kantong tersebut.

“Setelah diangkat dari selokan dan dibuka ternyata benar ada mayat bayi,” ucap Agus.

Sambung Agus, setelah mengetahui itu mayat bayi kemudian petugas PPSU menghubungi kepolisian. Petugas pun langsung datang dan mengecek ke lokasi.

“Tidak ada tanda - tanda kekerasan pada bayi tersebut. Jenazah telah dibawa ke RSCM,” ungkapnya.

Adapun setelah dilakukan pengecekan petugas kepolisian, bayi tersebut berjenis kelamin laki-laki. Bayi tersebut diduga baru saja dilahirkan karena terlihat dari tali pusar yang masih menempel.

Guna kepentingan penyelidikan, polisi telah membawa jasad bayi tersebut Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta. Polisi juga telah meminta keterangan dari sejumlah saksi. (MGN/P-3)



Editor : Cahya Mulyana
