10 Poin Mitigasi bagi Jemaah Umrah yang Terdampak Konflik di Timur Tengah.

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
KEMENTERIAN Haji dan Umrah Republik Indonesia (Kemenhaj) bergerak cepat menyikapi dinamika keamanan di Timur Tengah yang mulai mengganggu jalur penerbangan ibadah umrah. Dalam pertemuan lintas kementerian dan asosiasi di Jakarta, disepakati 10 langkah strategis untuk menjamin keselamatan jemaah Indonesia.
Pertemuan tersebut melibatkan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Perhubungan, maskapai penerbangan, serta asosiasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).
Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Puji Raharjo, menegaskan bahwa kebijakan penundaan keberangkatan merupakan bentuk perlindungan negara.
“Kerangka berpikir kita jelas, keselamatan jemaah adalah yang utama. Penundaan bukanlah pembatalan, melainkan langkah mitigasi risiko. Dan ini menunjukkan negara hadir untuk memastikan pelindungan, kepastian, dan ketenangan bagi seluruh jemaah,” ujar Puji Raharjo, Selasa (3/3).
Berdasarkan hasil koordinasi, berikut adalah 10 poin kesepakatan bersama untuk melindungi jemaah umrah terdampak:
Pemerintah memastikan bahwa koordinasi lintas sektor akan terus diperkuat guna menjaga keselamatan, kenyamanan, dan kepastian pelayanan bagi jemaah umrah Indonesia. (P-4)
Kemenhaj terus memantau intensif proses pemulangan sejumlah jemaah umrah asal Indonesia yang mengalami kendala penjadwalan ulang (reschedule) penerbangan di Arab Saudi.
Pemerintah intensifkan pendampingan kepulangan 14.796 jemaah umrah di Bandara Jeddah. Simak update terkini dan tips kelancaran kepulangan di sini.
Indonesia resmi ekspor 2.280 ton beras kualitas super premium ke Arab Saudi untuk jemaah haji 2026. Simak detail pengiriman perdana dalam sejarah haji RI ini.
KJRI Jeddah pastikan 10.060 jemaah umrah telah dipulangkan ke Indonesia. Simak langkah konkret KJRI dalam menangani 300 jemaah yang tertahan di Jeddah.
Pemerintah melalui Kemenhaj menyiapkan skema mitigasi dan penambahan armada untuk pastikan jemaah umrah pulang dengan aman
Kemenhaj terus memantau intensif proses pemulangan sejumlah jemaah umrah asal Indonesia yang mengalami kendala penjadwalan ulang (reschedule) penerbangan di Arab Saudi.
Kondisi tersebut membuat banyak negara berpotensi terseret ke dalam situasi ekonomi dan politik yang lebih sulit.
Aksi ini adalah bentuk solidaritas terhadap negara-negara yang menjadi korban agresi di Timur Tengah.
Fasilitas nuklir Isfahan rusak parah dihantam rudal AS-Israel. Serangan menargetkan akses terowongan bawah tanah guna memblokir cadangan bahan bakar nuklir Iran.
Pengunjuk rasa dari sejumlah organisasi, di antaranya Aliansi Anti-Zionis dan Komite Solidaritas Palestina Yaman, menggelar aksi demonstrasi di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat.
PERKEMBANGAN konflik di Timur Tengah menunjukkan eskalasi yang semakin meluas. Situasi tersebut juga memunculkan kekhawatiran terhadap nasib warga negara Indonesia (WNI)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved