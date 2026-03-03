Ngeyel Berangkatkan Jemaah Umrah, Ini Imbauan Kementerian Haji dan Umrah

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
BEBERAPA biro perjalanan umrah tetap memberangkatkan jemaah umrah sesuai jadwal keberangkatan yang telah ditetapkan, meski pemerintah mengimbau untuk menunda keberangkatan.
Sebelumnya, Kementerian Haji dan Umrah RI mengimbau calon jemaah umrah yang dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci dalam waktu dekat, untuk menunda keberangkatannya. Hal ini menyusul situasi keamanan di kawasan Timur Tengah yang semakin dinamis dan tidak menentu.
Menanggapi hal tersebut, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana mengungkapkan bahwa biro perjalanan sebaiknya mengomunikasikan dengan para jemaah terkait keberangkatan ke Tanah Suci.
"Biro perjalanan sebaiknya berkomunikasi dengan para jemaah dan yakinkan uang mereka tidak hilang dan akan tetap diberangkatkan pada saat suasana sudah kondusif," jelasnya, kepada Media Indonesia, Selasa (3/3).
Sebab, jemaah yang bisa masuk ke kawasan Timur Tengah dikhawatirkan tidak bisa keluar dari wilayah tersebut sampai waktu yang telah ditentukan. "Khawatirnya kalau bisa masuk ke Timteng (Timur Tengah) bisa-bisa tidak bisa keluar pada waktu yang telah ditentukan," jelas Juwana.
Terkait imbauan pemerintah mengenai calon jemaah umrah yang dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci dalam waktu dekat untuk menunda keberangkatannya, Juwana menyampaikan bahwa sebenarnya biro perjalanan mematuhi imbauan pemerintah.
"Soalnya banyak pesawat udara juga tidak dapat terbang," ujarnya. (Nas/P-3)
