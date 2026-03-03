Konflik Timur Tengah Berdampak pada Kepulangan Jemaah Umrah

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
DPD Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua (Sulampua), Azhar Gazali menyebut masih ada penerbangan jemaah umrah dari Tanah Suci ke Indonesia.
"Sampai saat ini masih ada penerbangan contohnya yang ke Makassar. Maskapai Emirates juga tetap melakukan penerbangan karena jalur yang dilalui bukan jalur konflik," kata Azhar saat dihubungi, Selasa (3/3).
Ia menyebut pemerintah juga mempertegas imbauan WNI yang ingin pergi ke Tanah Suci karena hal itu berkaitan dengan biaya tiket transportasi yang bisa hangus.
"Pemerintah juga perlu mempertegas imbauan apakah jemaah tidak boleh berangkat. Yang tidak dipikirkan adalah tiket pesawat karena sudah terbayar dan pesawat tetap berangkat. Jika jemaah tidak berangkat maka tiket pesawat hangus," ungkapnya.
Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah, Ichsan Marsha, mengatakan bahwa calon jemaah umrah yang direncanakan berangkat hingga sebelum musim haji pada 18 April 2026 berjumlah 43.363 orang yang berasal dari 439 PPIU.
“Kami memastikan setiap PPIU menjalankan kewajibannya secara penuh, mulai dari pemberangkatan, pelayanan selama di Arab Saudi, hingga kepulangan jemaah. Tanggung jawab itu tidak boleh diabaikan,” tegas Ichsan.
Pemerintah juga meminta agar komunikasi antara PPIU dan jemaah terus dijalin dengan baik. “Kami mengajak jemaah dan PPIU untuk saling memahami. Yang utama adalah memastikan seluruh jemaah tetap aman, terlayani, dan mendapatkan kepastian,” pungkasnya. (Iam/P-3)
Departemen Luar Negeri AS mewajibkan diplomat non-darurat meninggalkan Arab Saudi menyusul serangan drone. Inggris turut siapkan penerbangan evakuasi dari Dubai.
Iran bantah serang Kedubes AS di Riyadh. Pangeran Turki al-Faisal sebut konflik Iran-Israel sebagai pengalihan isu atas tindakan kriminal Israel di Palestina.
Mereka juga menegaskan kembali komitmen mereka untuk mencegah wilayah Irak digunakan sebagai titik awal serangan terhadap negara-negara tetangga.
Pejabat Iran klaim Mossad dalangi serangan drone ke kilang minyak Ras Tanura Saudi untuk memicu perang regional. Simak rincian tuduhan Teheran di sini.
Selly pun menekankan agar pemerintah memberikan perhatian serius kepada jemaah umrah mandiri yang berpotensi tidak terdata secara menyeluruh oleh pemerintah.
Tengku Mohd Dzaraif mengatakan sebagian besar jamaah haji yang terlantar dijadwalkan pulang menggunakan penerbangan Malaysia Airlines.
Kemenhaj terus memantau intensif proses pemulangan sejumlah jemaah umrah asal Indonesia yang mengalami kendala penjadwalan ulang (reschedule) penerbangan di Arab Saudi.
Kondisi tersebut membuat banyak negara berpotensi terseret ke dalam situasi ekonomi dan politik yang lebih sulit.
Aksi ini adalah bentuk solidaritas terhadap negara-negara yang menjadi korban agresi di Timur Tengah.
Fasilitas nuklir Isfahan rusak parah dihantam rudal AS-Israel. Serangan menargetkan akses terowongan bawah tanah guna memblokir cadangan bahan bakar nuklir Iran.
Pengunjuk rasa dari sejumlah organisasi, di antaranya Aliansi Anti-Zionis dan Komite Solidaritas Palestina Yaman, menggelar aksi demonstrasi di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat.
PERKEMBANGAN konflik di Timur Tengah menunjukkan eskalasi yang semakin meluas. Situasi tersebut juga memunculkan kekhawatiran terhadap nasib warga negara Indonesia (WNI)
