Hotline KBRI Riyadh: WNI di Saudi Diminta Jangan Panik!

Giuseppe Cacace / AFP(Ilustrasi: Kawasan di Kota Riyadh)

KEDUTAAN Besar Republik Indonesia (KBRI) di Riyadh terus memperketat pemantauan terhadap kondisi warga negara Indonesia (WNI) di seluruh wilayah Arab Saudi. Langkah ini diambil menyusul meningkatnya eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada situasi keamanan regional.

Pelaksana Fungsi Pensosbud 1 KBRI Riyadh, Mahendra, menyatakan bahwa pemantauan dilakukan secara intensif melalui jaringan satuan tugas (satgas) dan paguyuban masyarakat Indonesia.

“Saat ini KBRI terus memantau kondisi masyarakat Indonesia yang tersebar di seluruh wilayah Arab Saudi melalui satgas dan paguyuban yang ada. Laporan dari mereka kami jadikan acuan untuk menilai kondisi WNI saat ini,” ujar Mahendra dikutip dari Antara, Senin (2/3).

Meskipun secara umum kondisi WNI terpantau aman dan tetap beraktivitas normal, KBRI memberikan catatan khusus terkait kewaspadaan di beberapa titik strategis. WNI diminta lebih berhati-hati, terutama jika berada di wilayah yang berdekatan dengan instalasi militer Amerika Serikat.

“Kewaspadaan tetap perlu ditingkatkan, terutama di wilayah yang menjadi lokasi instalasi militer Amerika Serikat, seperti di Kota Riyadh dan Dammam,” tegas Mahendra.

Ia menambahkan bahwa para Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan mahasiswa sejauh ini tetap berbaur dengan komunitas lokal serta terus mengikuti instruksi resmi dari pemerintah setempat.

Imbauan Lapor Diri

Sebagai langkah mitigasi, KBRI Riyadh mewajibkan WNI untuk aktif menjaga komunikasi melalui grup WhatsApp paguyuban di masing-masing wilayah, di mana perwakilan KBRI juga turut memantau di dalam grup tersebut.

Bagi WNI yang berada di Arab Saudi, berikut langkah-langkah yang diimbau oleh KBRI Riyadh:

Tetap Tenang: Jangan panik dan terus pantau perkembangan situasi di lingkungan domisili.

Lapor Diri: Segera lakukan pendataan mandiri melalui laman resmi peduliwni.kemlu.go.id.

Hotline Darurat: Dalam situasi mendesak, WNI dapat menghubungi WhatsApp Hotline KBRI Riyadh di nomor +966 569173990.

KBRI Riyadh memastikan akan terus berkoordinasi dengan otoritas setempat guna menjamin perlindungan maksimal bagi seluruh warga negara Indonesia di Arab Saudi.