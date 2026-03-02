Konflik AS-Israel dan Iran: 3.400 Jadwal Penerbangan Batal, Penumpang Tidur di Lantai Bandara.

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
EKSALASI perang antara Amerika Serikat- Israel dan Iran berakibat pada terganggunya penerbangan di seluruh Timur Tengah dan sekitarnya. Hingga hari ini, lebih dari 3.400 penerbangan telah dibatalkan menyusul penutupan ruang udara secara masif di negara-negara Arab, meninggalkan sedikitnya 300.000 penumpang dalam kondisi terkatung-katung.
Penutupan ini menghantam jantung transportasi udara internasional. Bandara-bandara raksasa seperti Dubai International (DXB), Hamad International di Doha, serta bandara di Abu Dhabi dan Sharjah telah menangguhkan seluruh operasionalnya. Tercatat ada tujuh bandara utama yang kini berhenti berfungsi total.
Karena posisinya sebagai "jembatan" yang menghubungkan Eropa, Asia, dan Afrika, lumpuhnya hub Timur Tengah ini memicu efek domino global. Ribuan jadwal penerbangan di berbagai benua terpaksa dijadwalkan ulang atau dibatalkan karena rute lintas benua yang biasanya melewati wilayah Teluk kini tidak bisa dilalui.
Kondisi di dalam terminal dilaporkan sangat memprihatinkan. Media sosial dibanjiri unggahan foto dan video yang memperlihatkan lautan manusia yang memenuhi lantai bandara.
Para pelancong melaporkan antrean panjang untuk memesan ulang penerbangan, mendapatkan voucer hotel, atau menerima bantuan, dengan banyak di antaranya tidur di dalam terminal.
Otoritas penerbangan belum bisa memastikan kapan jadwal normal akan kembali dibuka, mengingat situasi keamanan masih tidak kondusif. (Al Jazeera/P-4)
Setelah sukses merengkuh gelar Australia Terbuka bulan lalu, Carlos Alcaraz kini mencatatkan rekor fantastis dengan 27 kemenangan beruntun di lapangan keras luar ruangan.
Isolasi diplomatik Tel Aviv semakin terasa setelah serangan ke Doha, ibu kota Qatar.
PERDANA Menteri Israel Benjamin Netanyahu tidak menutup kemungkinan melancarkan serangan tambahan terhadap pemimpin Hamas di Qatar.
PERDANA Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan serangan militernya ke Doha, Qatar, pekan lalu sebagai langkah yang dapat dibenarkan.
KTT membahas rancangan resolusi sebagai tanggapan atas eskalasi serangan Israel di kawasan, termasuk serangan udara ke ibu kota Qatar pada 9 September 2025.
Forum Denpasar soroti eskalasi konflik Iran-AS pasca-serangan yang menewaskan pemimpin tertinggi Iran. Simak dampak ekonomi global, ancaman Selat Hormuz, dan langkah antisipasi Indonesia.
GAGASAN Indonesia menjadi mediator dalam konflik Iran -Amerika Serikat (AS) dan Israel dinilai memiliki pijakan konstitusional, namun menghadapi tantangan geopolitik yang sangat berat
Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanul Haq, meminta pemerintah melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di kawasan Timur Tengah segera mengambil langkah darurat.
EKONOM Indef Rizal Taufikurahman, menilai probabilitas pelemahan rupiah di awal perdagangan cukup tinggi seiring meningkatnya konflik Iran-Israel dan Amerika Serikat.
DK PBB gelar rapat darurat bahas serangan Israel-AS ke Iran. Sekjen PBB Antonio Guterres peringatkan risiko konflik regional yang hancurkan stabilitas.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved