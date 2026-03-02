15 Penerbangan Batal, 3 Ribu Penumpang Terbengkalai akibat Dampak Perang Timur Tengah

Ribuan penumpang terlantar di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali akibat pembatalan penerbangan imbas konflik di Timur Tengah.(MI/Arnoldus dhae)

ESKALASI konflik di Timur Tengah mulai berdampak signifikan terhadap konektivitas udara internasional di Bali. Hingga Senin (2/3) pukul 13.00 Wita, tercatat sebanyak 15 penerbangan internasional di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali dibatalkan akibat penutupan ruang udara di sejumlah negara terdampak perang.

Communication and Legal Division Head PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Ngurah Rai, Gede Eka Sandi Asmadi, mengungkapkan bahwa kebijakan ini diambil untuk menghindari risiko keamanan penerbangan. Total terdapat 8 jadwal keberangkatan dan 7 jadwal kedatangan yang dinyatakan batal.

Daftar Penerbangan Internasional yang Batal di Bandara Bali

Berdasarkan laporan terbaru, pembatalan didominasi oleh maskapai yang memiliki rute transit di kawasan Timur Tengah. Berikut adalah rincian jadwal yang mengalami penyesuaian:

Maskapai & Kode Rute Status Emirates (EK369/EK399) Denpasar - Dubai (PP) Batal Etihad Airways (EY477/EY476) Denpasar - Abu Dhabi (PP) Batal Qatar Airways (QR963/QR961/QR960) Denpasar - Doha (PP) Batal

Kondisi ini menyebabkan penumpukan penumpang di terminal internasional. Data maskapai menunjukkan sebanyak 3.197 calon penumpang keberangkatan terdampak oleh penyesuaian jadwal ini.

Langkah Antisipasi dan Penanganan Penumpang

Manajemen PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) terus berkoordinasi dengan maskapai dan AirNav Indonesia untuk memantau situasi ruang udara global. Meski terjadi pembatalan rute Timur Tengah, Gede Eka menegaskan operasional bandara secara umum tetap optimal.

"Kami telah mengantisipasi pengaturan parking stand untuk 5 pesawat udara dari 3 maskapai yang terdampak. Penanganan terhadap penumpang dilaksanakan sesuai dengan kebijakan masing-masing maskapai," jelasnya.

Pusat Informasi Penumpang Bagi calon penumpang yang membutuhkan informasi terbaru mengenai jadwal penerbangan dan kompensasi, dapat mengakses layanan berikut: Help Desk: Lantai 2 Terminal Keberangkatan Internasional Bandara Ngurah Rai.

Lantai 2 Terminal Keberangkatan Internasional Bandara Ngurah Rai. Contact Center: Telepon ke nomor 172.

Telepon ke nomor 172. Aplikasi/Web Maskapai: Cek status penerbangan secara berkala melalui platform resmi Emirates, Etihad, atau Qatar Airways.

Pihak bandara mengimbau seluruh calon penumpang untuk memastikan status penerbangan mereka sebelum berangkat ke bandara guna menghindari penumpukan yang lebih besar di terminal. (OL/E-4)