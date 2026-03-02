15 Penerbangan Batal, 3 Ribu Penumpang Terbengkalai akibat Dampak Perang Timur Tengah

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
ESKALASI konflik di Timur Tengah mulai berdampak signifikan terhadap konektivitas udara internasional di Bali. Hingga Senin (2/3) pukul 13.00 Wita, tercatat sebanyak 15 penerbangan internasional di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali dibatalkan akibat penutupan ruang udara di sejumlah negara terdampak perang.
Communication and Legal Division Head PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Ngurah Rai, Gede Eka Sandi Asmadi, mengungkapkan bahwa kebijakan ini diambil untuk menghindari risiko keamanan penerbangan. Total terdapat 8 jadwal keberangkatan dan 7 jadwal kedatangan yang dinyatakan batal.
Berdasarkan laporan terbaru, pembatalan didominasi oleh maskapai yang memiliki rute transit di kawasan Timur Tengah. Berikut adalah rincian jadwal yang mengalami penyesuaian:
|Maskapai & Kode
|Rute
|Status
|Emirates (EK369/EK399)
|Denpasar - Dubai (PP)
|Batal
|Etihad Airways (EY477/EY476)
|Denpasar - Abu Dhabi (PP)
|Batal
|Qatar Airways (QR963/QR961/QR960)
|Denpasar - Doha (PP)
|Batal
Kondisi ini menyebabkan penumpukan penumpang di terminal internasional. Data maskapai menunjukkan sebanyak 3.197 calon penumpang keberangkatan terdampak oleh penyesuaian jadwal ini.
Manajemen PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) terus berkoordinasi dengan maskapai dan AirNav Indonesia untuk memantau situasi ruang udara global. Meski terjadi pembatalan rute Timur Tengah, Gede Eka menegaskan operasional bandara secara umum tetap optimal.
"Kami telah mengantisipasi pengaturan parking stand untuk 5 pesawat udara dari 3 maskapai yang terdampak. Penanganan terhadap penumpang dilaksanakan sesuai dengan kebijakan masing-masing maskapai," jelasnya.
Bagi calon penumpang yang membutuhkan informasi terbaru mengenai jadwal penerbangan dan kompensasi, dapat mengakses layanan berikut:
Pihak bandara mengimbau seluruh calon penumpang untuk memastikan status penerbangan mereka sebelum berangkat ke bandara guna menghindari penumpukan yang lebih besar di terminal. (OL/E-4)
