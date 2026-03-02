Iran Tutup Pintu Dialog, Konflik AS-Israel Diprediksi Jadi Perang Berkepanjangan

Headline
Ketegangan di Timur Tengah mencapai titik nadir setelah Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Ali Larijani, secara tegas menyatakan bahwa Teheran tidak akan membuka jalur negosiasi dengan Amerika Serikat (AS). Pernyataan ini muncul di tengah eskalasi militer besar-besaran yang dilancarkan AS dan Israel ke wilayah Iran sejak Sabtu, 28 Februari 2026.
Larijani membantah laporan media Barat yang menyebut adanya inisiatif diplomasi melalui mediator Oman. Ia justru menuding Presiden AS Donald Trump telah menjerumuskan kawasan ke dalam kekacauan demi kepentingan politik "Israel First".
Operasi militer yang dijuluki Operation Lion's Roar oleh Israel dan Epic Fury oleh AS dilaporkan telah melumpuhkan sejumlah infrastruktur strategis. Namun, dampak kemanusiaan yang ditimbulkan sangat masif. Berdasarkan data terbaru:
|Lebih dari 201 orang tewas di Iran, termasuk Pemimpin Tertinggi Ali Khamenei.
|Serangan di sekolah dasar putri di Minab menewaskan sedikitnya 148 orang.
|Penutupan Selat Hormuz dan serangan rudal ke kapal induk USS Abraham Lincoln.
Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal, menilai bahwa aksi militer ini bukan sekadar upaya menghentikan program nuklir, melainkan upaya sistematis untuk menumbangkan pemerintahan di Teheran. "Ini akan menjadi konflik yang berkepanjangan karena Iran memiliki jaringan politik dan militer yang signifikan di kawasan," ujarnya.
Kini, perhatian dunia tertuju pada Dewan Kepemimpinan sementara Iran yang dipimpin oleh Ayatollah Alireza Arafi. Langkah yang diambil oleh kepemimpinan transisi ini akan menentukan apakah perang akan meluas menjadi konflik regional atau tetap terlokalisasi di wilayah Persia. (MTVN/Antaranews/I-1)
