10.060 Jemaah Umrah Telah Tiba di Tanah Air, KJRI Jeddah Pastikan Perlindungan Maksimal

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
KONSULAT Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah terus mengawal proses pemulangan jemaah umrah ke tanah air dengan pengawasan ketat dan pendampingan intensif. Hingga 3 Maret 2026 pukul 23.40 waktu setempat, tercatat sebanyak 2.278 jemaah tengah memproses kepulangan melalui Bandara Internasional King Abdulaziz, Jeddah.
Dengan tambahan tersebut, total jemaah umrah yang telah kembali ke Indonesia sejak 28 Februari hingga 3 Maret 2026 mencapai 10.060 orang.
Pengawasan dilakukan langsung oleh Staf Teknis Urusan Haji dan Umrah KJRI Jeddah di seluruh area pelayanan jemaah, khususnya Terminal 1 dan Terminal Haji. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen negara dalam memastikan perlindungan maksimal bagi seluruh jemaah.
Muhammad Ilham Effendy selaku Staf Teknis Urusan Haji KJRI Jeddah menegaskan bahwa perlindungan jemaah menjadi prioritas utama dalam setiap tahapan pemulangan mengingat kondisi ekskalasi yang terjadi.
“Kami memastikan seluruh jemaah mendapatkan pendampingan secara langsung, mulai dari proses check-in hingga keberangkatan. Negara hadir untuk memberikan perlindungan, terutama bagi jemaah yang menghadapi kendala penerbangan,” ujar Ilham.
Meskipun mayoritas pemulangan berjalan sesuai jadwal, data per 3 Maret 2026 menunjukkan terdapat sekitar 300 jemaah yang mengalami keterlambatan penerbangan (stranded). Para jemaah tersebut saat ini tersebar di Jeddah dan Makkah. Kendala utama dilaporkan berasal dari masalah jadwal penerbangan lanjutan serta koordinasi visa pada penerbangan transit..
Menanggapi hal tersebut, KJRI Jeddah melalui Tim Teknis Urusan Haji melakukan sejumlah langkah konkret, antara lain:
Ilham menambahkan bahwa meskipun jumlah jemaah yang tertahan cukup signifikan, seluruh kondisi dapat ditangani secara koordinatif dan terkendali.
“Kami terus siaga 24 jam. Prinsipnya, tidak boleh ada jemaah yang merasa ditinggalkan. Perlindungan dan pendampingan adalah tanggung jawab yang kami jalankan secara penuh,” tegasnya.
Sebagai catatan tambahan, pada 3 Maret 2026, dilaporkan tidak ada jadwal pemulangan jemaah umrah melalui Bandara Prince Mohammed bin Abdulaziz, Madinah. Secara keseluruhan, KJRI Jeddah memastikan seluruh petugas tetap dalam posisi siaga demi menjamin keamanan, kenyamanan, dan kepastian kepulangan jemaah ke Indonesia. (P-4)
Kemenhaj terus memantau intensif proses pemulangan sejumlah jemaah umrah asal Indonesia yang mengalami kendala penjadwalan ulang (reschedule) penerbangan di Arab Saudi.
Pemerintah intensifkan pendampingan kepulangan 14.796 jemaah umrah di Bandara Jeddah. Simak update terkini dan tips kelancaran kepulangan di sini.
Indonesia resmi ekspor 2.280 ton beras kualitas super premium ke Arab Saudi untuk jemaah haji 2026. Simak detail pengiriman perdana dalam sejarah haji RI ini.
Pemerintah sepakati 10 langkah mitigasi bagi jemaah umrah terdampak konflik Timur Tengah. Mulai dari kemudahan refund tiket hingga perlindungan jemaah 'stranded'. Simak detailnya di sini
Pemerintah melalui Kemenhaj menyiapkan skema mitigasi dan penambahan armada untuk pastikan jemaah umrah pulang dengan aman
KONSULAT Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah memastikan proses pemulangan jemaah umrah ke Indonesia berjalan dengan pengawasan dan pendampingan yang intensif.
Penandatanganan kontrak ini, kata Nasrullah Jasam, merupakan hasil dari kerja keras seluruh Tim Penyediaan Layanan. Mereka telah bekerja sejak Desember 2024.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved