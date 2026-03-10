Putin: Rusia Tingkatkan Pasokan Minyak dan Gas ke Mitra Dekat

Presiden Rusia Vladimir Putin(Anadolu)

Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan negaranya tengah meningkatkan pasokan minyak dan gas kepada sejumlah mitra dekat yang dianggap dapat merekaa andalkan di berbagai kawasan dunia. Pernyataan tersebut disampaikan Putin dalam pertemuan di Kremlin pada Senin (9/3) yang membahas perkembangan pasar energi global.

“Saya mendapat informasi bahwa kami meningkatkan pasokan kepada mitra-mitra tepercaya kami, dan itu dilakukan di beberapa kawasan sekaligus,” kata Putin.

Kendati demikian, ia tidak menyebut secara rinci negara mana saja yang dimaksud.

Menurutnya, persaingan global untuk memperoleh pasokan energi saat ini semakin ketat, terutama di tengah krisis yang berlangsung di kawasan Timur Tengah. Putin menilai Rusia berpeluang memperkuat posisinya di pasar energi internasional dengan mengalihkan pasokan ke negara-negara yang membutuhkan tambahan energi.

“Jika saat ini kami mengalihkan fokus pada pasar yang membutuhkan peningkatan pasokan, kami dapat memperkuat posisi di sana,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Putin juga menilai bahwa pengalihan seluruh pasokan minyak dari Timur Tengah tanpa melewati Selat Hormuz bukanlah hal yang realistis dalam kondisi saat ini. (Ant/E-3)