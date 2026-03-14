Rincian Korban Tewas Akibat Perang AS-Israel dengan Iran: 10 Negara Terdampak

Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
ESKALASI militer di Timur Tengah yang dipicu oleh serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran sejak 28 Februari lalu telah mencapai titik kritis. Konflik ini tidak hanya meluluhlantakkan infrastruktur strategis, tetapi juga merenggut ribuan nyawa di berbagai negara kawasan.
Republik Islam Iran mencatat dampak paling fatal dengan laporan 1.444 korban jiwa. Intensitas serangan udara yang menyasar objek vital, termasuk pusat ekspor minyak di Pulau Kharg, menjadi faktor utama tingginya angka kematian tersebut.
Konflik dengan cepat menjalar melampaui perbatasan Iran. Berikut adalah ringkasan data terbaru korban jiwa di negara-negara terdampak:
Sementara itu, Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengumumkan bahwa perang melawan Teheran telah memasuki "fase menentukan" setelah serangkaian serangan udara besar-besaran yang dilancarkan oleh Amerika Serikat dan Israel ke wilayah Iran.
Katz memberikan apresiasi khusus atas serangan AS yang menyasar pusat ekspor minyak utama Iran di Pulau Kharg. Ia menegaskan bahwa operasi militer ini tidak akan berhenti dalam waktu dekat.
“Perjuangan global dan regional melawan Iran, yang dipimpin oleh Presiden AS Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, tengah meningkat dan memasuki fase menentukan yang akan terus berlanjut selama diperlukan,” tegas Katz dalam pernyataan televisinya di hadapan para petinggi militer.
KETEGANGAN antara Iran dan Amerika Serikat meningkat setelah militer di bawah perintah Donald Trump menyerang Pulau Kharg, pusat utama ekspor minyak Iran. Iran memperingatkan balik
DIKSI “Siaga Satu” dalam pekan-pekan terakhir ramai diperbincangkan publik setelah Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengumumkan Indonesia dalam status Siaga Satu.
Pulau Kharg adalah tulang punggung ekonomi Iran yang menangani 90% ekspor minyak. Simak peran strategisnya di tengah ancaman serangan militer AS oleh Donald Trump
PRESIDEN Amerika Serikat Donald Trump menyatakan militer AS telah melancarkan serangan udara besar terhadap sejumlah target di Pulau Kharg selaku pusat utama ekspor minyak mentah Iran
Cek spesifikasi jet tempur F-35C terbaru 2026. Mampu tembus radar S-300 Iran & bawa 18.000 pon senjata. Simak perannya dalam konflik AS-Iran Maret 2026.
Iran menyatakan bahwa angkatan bersenjata Iran telah melancarkan serangan terhadap sejumlah lokasi yang diduga menjadi markas komandan Israel dan Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah.
Video pidato Benjamin Netanyahu picu kontroversi. Netizen klaim rekayasa AI karena jari keenam di tengah perang Iran-Israel. Simak analisis lengkapnya.
Belanda dan Islandia resmi bergabung dengan Afrika Selatan dalam gugatan dugaan genosida Israel di Mahkamah Internasional (ICJ) per Maret 2026.
Pendiri FPCI Dino Patti Djalal desak Presiden AS Donald Trump hentikan serangan ke Iran, stop manipulasi Netanyahu, dan fokus pada kemerdekaan Palestina.
Sutradara Children of Heaven Majid Majidi sebut Iran simbol perlawanan masyarakat tertindas di tengah perang 2026. Simak pesan moralnya untuk dunia di sini.
