Gennaro Gattuso Inginkan Timnas Italia Menang Laga Play-off UEFA untuk Piala Dunia 2026

24/3/2026 16:38
Gennaro Gattuso Inginkan Timnas Italia Menang Laga Play-off UEFA untuk Piala Dunia 2026
Pelatih Timnas Italia Gennaro Gattuso( Nicolas TUCAT / AFP)

PELATIH tim nasional atau imnas Italia Gennaro Gattuso ingin timnya memenangi dua laga terakhir play-off UEFA. Italia akan melawan Irlandia Utara di Bergamo, Italia, Jumat (27/3) dini hari WIB. 

Kemenangan itu sangat penting bagi Gennaro Gattuso agar timnya bisa lolos ke Piala Dunia 2026.

"Saya sangat berharap, dari lubuk hati saya, kami bisa mencapai target ini karena tim ini pantas mendapatkannya," kata Gennaro Gattuso di Federasi Sepak Bola Italia (FIGC), Selasa (24/3).

Ia menyebut pertandingan dengan Irlandia Utara merupakan semifinal Jalur A. Apabila Italia menang, tim itu akan bertemu dengan pemenang play off lainnya yakni Wales vs Bosnia dan Herzegovina untuk tiket emas melaju ke Piala Dunia 2026

Gennaro Gattuso menyebut Italia sangat berharap dapat berlaga di Piala Dunia 2026 setelah gagal lolos ke Piala Dunia 2018 dan 2022.

Mantan pemain AC Milan itu mengaku tidak akan memberikan tekanan untuk anak-anak asuhannya. Pria berusia 48 tahun itu semangat dan yakin skuadnya bisa lolos ke Piala Dunia 2026.

Ia menilai antusiasme para pemain saat berkumpul dengan tim meski beberapa dari mereka dalam kondisi cedera ringan.

"Semua pemain memperlihatkan sikap yang luar biasa. Situasinya saat ini," ucap dia. (Ant/H-4)



Editor : Indriyani Astuti
