Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Ini Hasil Undian Babak 16 Besar Liga Europa

Dhika Kusuma Winata
27/2/2026 20:57
Ini Hasil Undian Babak 16 Besar Liga Europa
Liga Europa UEFA.(Dok. UEFA)

UNDIAN babak 16 besar Liga Europa UEFA rampung digelar di Nyon, Swis, Jumat (27/2). Hasilnya menghadirkan sejumlah laga menarik. Wakil Inggris, Aston Villa, kembali dipertemukan dengan Lille OSC. Duel tersebut bakal dinantikan karena Lille turut diperkuat bek timnas Indonesia Calvin Verdonk.

Villa dan Lille sudah pernah bersua dalam dua musim terakhir. Pada perempat final Conference League 2024, Villa menyingkirkan Lille lewat adu penalti. Kali ini, pasukan Unai Emery, yang finis kedua pada fase grup, akan lebih dulu bertandang ke Prancis utara pada 12 Maret sebelum gantian menjamu di Birmingham satu pekan berikutnya.

Jika mampu melewati Lille, Villa akan menghadapi pemenang duel sesama Italia antara Bologna dan AS Roma di perempat final.

Baca juga : Suporter Israel Maccabi Tel Aviv Dilarang Kunjungi Aston Villa

Sementara itu, Nottingham Forest akan menghadapi klub Denmark, FC Midtjylland. Forest yang lolos ke 16 besar usai menyingkirkan Fenerbahce di playoff.mendapat kesempatan revans atas Midtjylland.

Pasalnya, pada fase liga Forest sempat kalah 2-3 di kandang dari klub Denmark tersebut. Midtjylland sendiri finis ketiga pada klasemen liga yang diikuti 36 tim dan kini berada di posisi kedua liga domestik Denmark.

Apabila Forest menang, mereka akan bertemu pemenang laga antara juara Piala Jerman VfB Stuttgart dan dua kali juara Liga Europa, FC Porto.

Baca juga : Langgar Aturan UEFA, Crystal Palace Dicoret dari Liga Europa

Peluang terciptanya semifinal sesama klub Inggris juga terbuka. Villa dan Forest berpotensi saling berhadapan jika keduanya mampu melaju hingga empat besar.

Di laga lain, Celta Vigo akan menantang Olympique Lyon. Panathinaikos menghadapi Real Betis sedangkan Ferencvarosi TC bertemu SC Braga. Adapun KRC Genk akan berduel dengan SC Freiburg.

Adapun partai final Liga Europa musim ini dijadwalkan berlangsung di markas Besiktas JK, Istanbul, pada Mei mendatang.

Hasil Undian Babak 16 Besar Liga Europa

Genk vs Freiburg
Bologna vs Roma
Ferencvarosi vs Braga
Stuttgart vs Porto
Panathinaikos vs Real Betis
Nottingham Forest vs Midtjylland
Celta Vigo vs Lyon
Lille vs Aston Villa

(H-3)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Putri Rosmalia
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved