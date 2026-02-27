Ini Hasil Undian Babak 16 Besar Liga Europa

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
UNDIAN babak 16 besar Liga Europa UEFA rampung digelar di Nyon, Swis, Jumat (27/2). Hasilnya menghadirkan sejumlah laga menarik. Wakil Inggris, Aston Villa, kembali dipertemukan dengan Lille OSC. Duel tersebut bakal dinantikan karena Lille turut diperkuat bek timnas Indonesia Calvin Verdonk.
Villa dan Lille sudah pernah bersua dalam dua musim terakhir. Pada perempat final Conference League 2024, Villa menyingkirkan Lille lewat adu penalti. Kali ini, pasukan Unai Emery, yang finis kedua pada fase grup, akan lebih dulu bertandang ke Prancis utara pada 12 Maret sebelum gantian menjamu di Birmingham satu pekan berikutnya.
Jika mampu melewati Lille, Villa akan menghadapi pemenang duel sesama Italia antara Bologna dan AS Roma di perempat final.
Sementara itu, Nottingham Forest akan menghadapi klub Denmark, FC Midtjylland. Forest yang lolos ke 16 besar usai menyingkirkan Fenerbahce di playoff.mendapat kesempatan revans atas Midtjylland.
Pasalnya, pada fase liga Forest sempat kalah 2-3 di kandang dari klub Denmark tersebut. Midtjylland sendiri finis ketiga pada klasemen liga yang diikuti 36 tim dan kini berada di posisi kedua liga domestik Denmark.
Apabila Forest menang, mereka akan bertemu pemenang laga antara juara Piala Jerman VfB Stuttgart dan dua kali juara Liga Europa, FC Porto.
Peluang terciptanya semifinal sesama klub Inggris juga terbuka. Villa dan Forest berpotensi saling berhadapan jika keduanya mampu melaju hingga empat besar.
Di laga lain, Celta Vigo akan menantang Olympique Lyon. Panathinaikos menghadapi Real Betis sedangkan Ferencvarosi TC bertemu SC Braga. Adapun KRC Genk akan berduel dengan SC Freiburg.
Adapun partai final Liga Europa musim ini dijadwalkan berlangsung di markas Besiktas JK, Istanbul, pada Mei mendatang.
Genk vs Freiburg
Bologna vs Roma
Ferencvarosi vs Braga
Stuttgart vs Porto
Panathinaikos vs Real Betis
Nottingham Forest vs Midtjylland
Celta Vigo vs Lyon
Lille vs Aston Villa
(H-3)
Gianluca Prestianni dilarang bertanding oleh UEFA selama proses penyelidikan terkait dugaan aksi rasismenya terhadap penyerang Real Madrid Vinicius Junior berlangsung.
Presiden FIFA Gianni Infantino dan Presiden UEFA Aleksander Ceferin dilaporkan ke ICC atas dugaan keterlibatan dalam kejahatan perang di Palestina.
UEFA resmi menunjuk penyelidik khusus untuk mendalami dugaan penghinaan rasial yang dilakukan pemain Benfica, Gianluca Prestianni, terhadap penyerang Real Madrid, Vinicius Junior.
AS Monaco menjadi tuan rumah leg pertama babak 16 besar playoff Liga Champions UEFA saat AS Monaco melawan PSG, Selasa (17/2). Namun, Paul Pogba tak turun
PARIS Saint-Germain bangkit dari ketertinggalan untuk meraih kemenangan 3-2 di pertandingan Monaco vs PSG pada leg pertama babak playoff Liga Champions UEFA pada Selasa (17/2)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved