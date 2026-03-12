Joshua Zirkzee Ingin Tinggalkan Manchester United, Serie A Jadi Tujuan Utama

Penyerang Manchester United Joshua Zirkzee(AFP/Oli SCARFF)

PENYERANG Manchester United, Joshua Zirkzee, dikabarkan telah membulatkan tekad untuk meninggalkan Old Trafford pada bursa transfer musim panas 2026 mendatang. Pemain asal Belanda ini merasa kariernya stagnan setelah gagal mendapatkan menit bermain yang cukup di bawah kepemimpinan Michael Carrick.

Zirkzee, yang kini berusia 24 tahun, dilaporkan merasa frustrasi karena hanya mencatatkan empat kali starter di Liga Primer Inggris sepanjang musim 2025/2026. Kedatangan penyerang baru seperti Benjamin Sesko dan Matheus Cunha semakin memperkecil peluangnya untuk tampil sebagai pemain utama di lini depan Setan Merah.

Target Piala Dunia 2026

Laporan dari berbagai sumber internal klub menyebutkan bahwa alasan utama Zirkzee ingin hengkang adalah demi mengamankan satu tempat di skuad Timnas Belanda untuk Piala Dunia 2026. Dengan minimnya jam terbang di level klub, ia khawatir pelatih Ronald Koeman akan mencoret namanya dari daftar pemain yang dibawa ke turnamen akbar tersebut.

Sejauh musim ini, Zirkzee hanya mampu mengemas dua gol dan satu assist dari 18 penampilan yang sebagian besar dilalui sebagai pemain pengganti. Statistik ini jauh menurun dibandingkan performa impresifnya saat masih membela Bologna di Serie A beberapa musim lalu.

Kembali ke Italia Menjadi Opsi Paling Realistis

Serie A Italia diprediksi akan menjadi pelabuhan berikutnya bagi Zirkzee. AS Roma dan Juventus dikabarkan menjadi dua klub terdepan yang tertarik untuk memulangkan sang striker ke Italia. Roma, di bawah arahan Gian Piero Gasperini, disebut siap menjanjikan peran sentral dalam skema penyerangan mereka.

Statistik Joshua Zirkzee (Manchester United 2025/2026): Main (Liga) 18 Laga Starter 4 Kali Gol/Assist 2 Gol / 1 Assist Estimasi Harga 440 - 520 Miliar Rupiah

Manchester United sendiri dikabarkan tidak akan menghalangi keinginan pemainnya tersebut. Pihak manajemen klub dilaporkan siap melepas Zirkzee di angka 22 hingga 26 juta Pound Sterling demi menyeimbangkan neraca keuangan klub dan mendanai perombakan skuad di sektor sayap pada jendela transfer mendatang.

Meski dikontrak hingga Juni 2029, perjalanan Zirkzee di teater impian tampaknya akan berakhir lebih cepat dari rencana semula. Kini, keputusan ada di tangan klub-klub peminat untuk mengajukan tawaran resmi saat jendela transfer dibuka kembali.