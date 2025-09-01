Sandungan Pertama Barcelona, Skuad Hansi Flick Turun ke Peringkat Empat La Liga

BARCELONA mengalami sandungan pertama musim ini setelah gagal meraih kemenangan pada pekan ke-3 La Liga.(FC Barcelona )

Hasil imbang 1-1 membuat sang juara bertahan kehilangan poin penuh pertama mereka dan tertinggal dua angka dari Real Madrid yang masih sempurna di puncak klasemen.

Pelatih Barcelona Hansi Flick mengakui permainan timnya jauh dari kata meyakinkan. Pasalnya, Blaugrana tampil dengan banyak kesalahan sendiri.

“Kami tidak pantas mendapat lebih, pada akhirnya kami hanya punya penjaga gawang fantastis. Kami membuat terlalu banyak kesalahan, terlalu banyak error, dan itulah sebabnya mereka bisa menyamakan kedudukan. Ini bukan pertandingan yang bagus bagi kami,” ujar Flick.

Barcelona sempat unggul lebih dulu lewat penalti Lamine Yamal di menit ke-40. Kontroversi sempat muncul karena saat momen itu sistem VAR tidak berfungsi sementara pihak tuan rumah menilai Yamal terlalu mudah terjatuh setelah berduel dengan Pep Chavarria.

Namun, eksekusi winger muda berusia 18 tahun tersebut sukses mengecoh kiper Augusto Batalla.

Rayo mampu bangkit di babak kedua. Setelah serangan bertubi-tubi digagalkan oleh penampilan impresif kiper Joan Garcia, Fran Perez akhirnya menyamakan kedudukan pada menit ke-67 lewat sepakan keras yang membentur mistar sebelum masuk ke gawang. Bahkan, Rayo sempat mencetak gol tambahan lewat Andrei Ratiu, tetapi dianulir karena offside.

Yamal sendiri menegaskan bahwa tim harus segera bangkit setelah jeda internasional.

“Kami harus belajar dari ini setelah jeda, dan kembali dengan intensitas seperti musim lalu, lalu mulai menang setiap kali kami bisa,” katanya kepada DAZN.

Di sisi lain, kiper Barcq Garcia yang baru didatangkan dari Espanyol tampil gemilang dengan sederet penyelamatan penting, termasuk menggagalkan peluang emas Isi Palazon dan Jorge de Frutos.

Flick mencoba merotasi skuad dengan menurunkan Dani Olmo dan Andreas Christensen sejak awal sedangkan Marcus Rashford duduk di bangku cadangan.

Namun, masalah lini belakang Barca kembali terlihat seperti saat kemenangan dramatis atas Levante pekan lalu. Yamal menilai kelemahan itu bukan soal garis pertahanan tinggi semata.

“Kami sedang bekerja (soal garis pertahanan tinggi), tetapi saya tidak berpikir itu alasan kami kebobolan — gol datang dari situasi bola mati. Kami harus terus bermain dengan gaya kami hingga akhir dan berusaha menang,” jelasnya.

Dengan hasil itu, Barcelona turun ke peringkat empat klasemen sementara dengan tujuh poin. Real Madrid dan Athletic Bilbao memimpin dengan catatan sempurna tiga kemenangan. Villarreal berada di posisi ketiga setelah ditahan imbang 1-1 oleh Celta Vigo. (AFP/I-1)