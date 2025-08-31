Real Madrid Raih Kemenangan Lawan Mallorca, Alonso Keluhkan Jeda Internasional

Headline
PELATIH Real Madrid, Xabi Alonso mengeluhkan dengan adanya jeda internasional pada September yang dinilai datang terlalu dini.
Gol di babak pertama dari Arda Guler dan Vinicius Junior memastikan kemenangan Real Madrid atas Mallorca di Santiago Bernabeu.
Hasil itu menutup bulan pertama Alonso di La Liga dengan catatan sempurna, tiga kemenangan dari tiga laga sejak ia resmi menangani Los Blancos di ibu kota Spanyol.
Dalam pertandingan itu, Alonso langsung memberi kepercayaan kepada pemain anyar seperti Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, Alvaro Carreras, dan Franco Mastantuono untuk tampil sebagai starter melawan Mallorca.
Alexander-Arnold hampir saja mencatatkan assist perdananya di La Liga, namun gol cepat Kylian Mbappe dianulir VAR karena offside. Meski demikian, sundulan Huijsen berperan penting dalam terciptanya gol Guler.
Meski menyambut positif awal musim, Alonso tak menutupi ketidaksenangannya dengan jeda internasional yang datang terlalu dini.
“Jeda internasional? Saya sebenarnya tidak menginginkannya. Saya lebih suka tetap bersama tim dan terus bekerja dengan mereka,” ujar Alonso dikutip dari Football Espana.
Ia menilai ritme kompetisi La Liga sebaiknya tidak terhenti, apalagi masih ada jeda serupa pada Oktober dan November.
“Kami butuh lebih banyak waktu bersama karena ada banyak hal yang harus diperbaiki. Ini masih fase awal musim," ujarnya.
"Kami kurang menit bermain dan pengalaman, jadi bisa melalui fase ini dengan sembilan poin sangat memuaskan. Sekarang saatnya mengisi ulang energi.”
Mayoritas pemain Madrid akan bergabung dengan tim nasional masing-masing sebelum kembali bertanding menghadapi Real Sociedad pada 13 September mendatang. (Ndf/I-1)
