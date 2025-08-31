Real Madrid vs Mallorca, Tertinggal Lebih Dulu, Los Blancos Menang di Santiago Bernabeu

Para pemain Real Madrid melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang Mallorca di laga La Liga.(AFP/Pierre-Philippe MARCOU)

REAL Madrid meraih kemenangan 2-1 atas Mallorca di laga lanjutan La Liga, Minggu (31/8) dini hari WIB.

Dalam laga di Santiago Bernaeu itu, Los Blancos tertinggal lebih dulu sebelum bangkit untuk meraih kemenangan.

Real Madrid kesulitan menjebol pertahanan Mallorca yang tampil bertahan sejak menit awal laga. Bahkan tim tamu sukses mengejutkan usai menjebol gawang El Real di menit 18 lewat gol sundulan Vedat Muriqi memanfaatkan sepak pojok.

Real Madrid berhasl menyamakan kedudukan di menit 37 lewat aksi Arda Guler yang menyambut umpan sundukan Dean Huijsen.

Satu menit berselang, Los Blancos berbalik unggul lewat gol Vinicius Junior memanfaatkan assist Fede Valverde.

Real Madrid sempat kembali menjebol gawang Mallorca di masa injury time lewat aksi Kylian Mbappe. Namun, gol itu dianulir VAR karena offside.

Skor 2-1 untuk keunggulan Real Madrid atas Mallorca bertahan hingga jeda.

Di babak kedua, Real Madrid mencetak gol di menit 55 lewat aksi Arda Guler namun gol itu dianulir karena Guler dianggap melakukan handball sebelum menjebol gawang Mallorca.

Tidak ada tambahan gol di sisa laga sehingga kemenangan 2-1 Real Madrid atas Mallorca bertahan hingga laga usai.

Berkat kemenangan ini, Real Madrid memuncaki klasemen La Liga dengan rekor sempurna, sembilan poin dari tiga laga.

Adapun Mallorca terpuruk di zona degradasi, peringkat 18, usai baru meraih satu poin dari tiga laga. (football-espana/Z-1)