Real Madrid vs Mallorca: Tim Asuhan Xabi Alonso Sukses Balikkan Keadaan

REAL Madrid melanjutkan awal sempurna mereka di La Liga musim ini setelah menang 2-1 atas Mallorca di Santiago Bernabeu, Minggu (31/8). Sementara itu, Atletico Madrid kembali gagal meraih kemenangan usai ditahan imbang 1-1 oleh Alaves.
Madrid sempat tertinggal lebih dulu lewat gol Vedat Muriqi pada menit ke-18 yang memanfaatkan situasi sepak pojok. Itu menjadi gol pertama yang bersarang ke gawang Los Blancos musim ini.
Namun, tim asuhan Xabi Alonso langsung merespons dengan cepat. Arda Guler menyamakan kedudukan lewat sundulan pada menit ke-37, disusul aksi Vinicius Junior yang menusuk kotak penalti dan mencetak gol hanya dua menit berselang.
Madrid sebenarnya bisa saja menang lebih besar, tetapi tiga gol mereka dianulir karena offside dan handball. Kylian Mbappe serta remaja Argentina, Franco Mastantuono, sempat mengancam, namun penyelesaian akhir dan keputusan wasit membuat skor tetap 2-1.
Alonso mengaku puas dengan start timnya yang selalu menang dalam tiga laga awal. “Dengan semangat tim, kami bisa membalikkan keadaan. Kami masih butuh menit bermain untuk mencapai level terbaik, tapi saya sangat senang dengan awal ini,” ujar Alonso dikutip dari AFP.
Di sisi lain, Atletico Madrid kembali kehilangan poin setelah tiga kali beruntun gagal menjaga keunggulan. Kali ini, gol awal Giuliano Simeone hanya bertahan sebentar sebelum Carlos Vicente menyamakan kedudukan lewat penalti untuk Alaves.
Pelatih Diego Simeone mencoba tetap tenang meski timnya belum menang dalam tiga laga pertama. “Kami harus terus bekerja dan percaya pada para pemain. Saya tidak terlalu memikirkan poin saat ini, yang penting performa membaik. Kalau itu tercapai, poin akan mengikuti,” tegasnya. (Ndf/I-1)
