Alaves vs Atletico Madrid, Laga Berakhir Imbang 1-1

Laga La Liga antara Alaves dan Atletico Madrid(AFP/ANDER GILLENEA)

LAGA pekan ketiga La Liga antara Alaves dan Atletico Madrid, Sabtu (30/8) malam, berakhir imbang 1-1.

Laga yang digelar di Stadion Mendizorroza itu berlangsung sengit, tetapi kedua tim gagal memecah kebuntuan di babak kedua.

Hasil itu membuat Atletico Madrid masih mencari kemenangan pertama mereka di musim ini.

Los Rojiblancos kini menempati peringkat ke-14 dengan 2 poin, sedangkan Alaves di posisi ke-10 dengan 4 poin.

Atletico unggul cepat pada menit keempat melalui gol Giuliano Simeone.

Pemain muda itu menjebol gawang Alaves dengan tembakan terarah di tengah kepadatan pemain di kotak penalti.

Alaves mendapatkan peluang menyamakan kedudukan pada menit ke-13 setelah wasit menunjuk titik penalti akibat pelanggaran Alexander Sorloth terhadap Nahuel Tenaglia di kotak terlarang.

Carlos Vicente, yang menjadi eksekutor, tidak menyianyiakan peluang itu dengan sukses mengecoh kiper Jan Oblak sehingga kedudukan berubah 1-1.

Skor imbabg 1-1 antara Alaves dan Atletico Madrid bertahan hingga jeda.

Di babak kedua, Atletico nyaris kembali unggul pada menit ke-77 melalui tembakan pemain pengganti Antoine Griezmann, tetapi bola hanya

mengenai tiang gawang.

Hingga peluit panjang berbunyi, kedua tim gagal mencetak gol tambahan.

Pertandingan ini menunjukkan intensitas tinggi dari kedua tim, namun kegagalan memanfaatkan peluang menjadi penutup hasil imbang di Mendizorroza. (Ant/Z-1)