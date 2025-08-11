Barcelona vs Como, Menang Telak, El Barca Juara Trofi Joan Gamper

A- A+

Para pemain Barcelona berpose dengan trofi Joan Gamper.(AFP/JOSEP LAGO)

BARCELONA menang telak 5-0 atas Como untuk menjuarai turnamen pramusim, Trofi Joan Gamper, Senin (11/8) dini hari WIB.

Dalam laga yang digelar di Estadi Johann Cruyff itu, Barcelona memecah kebuntuan di menit 21 lewat gol yang dicetak Fermin Lopez.

Lopez kemudian menggandakan keunggulan Blaugrana di menit 35 lewat tendangan keras ke pojok kanan atas gawang Como.

Dua menit kemudian, skor berubah menjadi 3-0 untuk El Barca lewat aksi Raphinha yang menyambar umpan silang Marcus Rashford.

Tiga menit sebelum babak pertama berakhir, Barcelona kembali menjebol gawang Como lewat aksi Lamine Yamal yang memanfaatkan assist Raphinha.

Skor 4-0 untuk keunggulan Barcelona atas Como bertahan hingga jeda.

Empat menit setelah babak kedua bergulir, Yamal mencetak gol keduanya ke gawang Como usai menerima umpan Ferran Torres.

Hingga laga berakhir, tidak ada lagi gol yang tercipta sehingga Barcelona pun meraih kemenangan 5-0 dan mengamankan Trofi Joan Gamper. (bbc/Z-1)