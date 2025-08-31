Augsburg vs Bayern Muenchen, Atasi Upaya Kebangkitan Die Fuggerstadter, Die Roten Kembali Menang

Headline
BAYERN Muenchen meraih kemenangan 3-2 atas Augsburg di laga lanjutan Bundesliga, Sabtu (30/8) malam WIB.
Dalam laga di WWK Arena itu, Die Roten unggul tiga gol lebih dulu lewat aksi Serge Gnabry, Luis Diaz, dan Michael Olise.
Die Roten memecah kebuntuan di menit 28 lewat aksi Gnabry yang menerima umpan matang Harry Kane.
Di masa injury time, Bayern menggandakan keunggulan mereka lewat aksi Diaz memanfaatkan umpan tarik Konrad Laimer.
Skor 2-0 untuk keunggulan Bayern Muenchen atas Augsburg bertahan hingga jeda.
Di babak kedua, Bayern memperbesar keunggulan mereka lewat gol Olise memanfaatkan assist dari Kane,
Augsburg berhasil memangkas ketertinggalan mereka di menit 53 lewat gol Kristijan Jakic memanfaatkan umpan silang Robin Fellhauer.
Die Fuggerstadter kembali menjebol gawang Bayern di menit 76 lewat aksi Mert Komur memanfaatkan assist Jakic menuntutaskan serangan balik tuan rumah.
Augsburg tampil menekan di menit-menit akhir namun Bayern berhasil mempertahankan keunggulan mereka. Skor 3-2 untuk kemenangan Bayern Muenchen atas Augsbutg bertahan hingga laga usai.
Raihan tiga poin membuat Bayern Muenchen bertahan di puncak klasemen Bundesliga dengan raihan sempurna enam poin dari dua laga. Adapun Augsburg berada di peringkat kelima dengan tiga poin dari dua laga. (bulinews/Z-1)
VfB Stuttgart sukses mencatat kemenangan telak 4-0 atas FC Augsburg dalam lanjutan Bundesliga.
VfB Stuttgart melaju ke semifinal DFB Pokal usai menang tipis 1-0 atas Augsburg, Rabu (5/2) dini hari WIB, berkat gol semata wayang Deniz Undav.
Berkat kemenangan atas Augsburg, Bayern semakin mantap di puncak klasemen Bundesliga dengan raihan 29 poin, unggul delapan poin dari peringkat dua RB Leipzig.
Dortmund, belum pernah memenangkan satu pun dari empat pertandingan tandang mereka di Bundesliga musim ini.
Erdemin Demirovic direkrut VfB Stuttgart dengan biaya transfer yang dilaporkan sebesar 21 juta euro, ditambah beberapa add-on sebesar 5 juta euro.
Bayern Muenchen membutuhkan gol Harry Kane di masa injury time babak kedua untuk meraih kemenangan 3-2 atas klub Divisi III Wehen Wiesbaden di putaran pertama DFB Pokal.
Chelsea dilaporkan mematok harga sekitar 80 juta pound sterling untuk transfer permanen Nicolas Jackson, meskipun nilai itu berpotensi turun seiring mendekatnya tenggat transfer.
Bayern Muenchen mengawali upaya mereka untuk mempertahankan gelar Bundesliga dengan luar biasa usai meraih kemenangan telak 6-0 atas RB Leipzig, Sabtu (23/8) dini hari WIB.
Stuttgart hanya mampu memperkecil ketertinggalan lewat sundulan Jamie Leweling pada masa tambahan waktu.
Kingsley Coman, resmi berpisah dengan Bayern Muenchen untuk bergabung dengan klub Liga Arab Saudi, Al-Nassr.
