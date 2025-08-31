Augsburg vs Bayern Muenchen, Atasi Upaya Kebangkitan Die Fuggerstadter, Die Roten Kembali Menang

A- A+

Para pemain Bayern Muenchen melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang Augsburg di laga Bundesliga.(AFP/MICHAELA STACHE)

BAYERN Muenchen meraih kemenangan 3-2 atas Augsburg di laga lanjutan Bundesliga, Sabtu (30/8) malam WIB.

Dalam laga di WWK Arena itu, Die Roten unggul tiga gol lebih dulu lewat aksi Serge Gnabry, Luis Diaz, dan Michael Olise.

Die Roten memecah kebuntuan di menit 28 lewat aksi Gnabry yang menerima umpan matang Harry Kane.

Di masa injury time, Bayern menggandakan keunggulan mereka lewat aksi Diaz memanfaatkan umpan tarik Konrad Laimer.

Skor 2-0 untuk keunggulan Bayern Muenchen atas Augsburg bertahan hingga jeda.

Di babak kedua, Bayern memperbesar keunggulan mereka lewat gol Olise memanfaatkan assist dari Kane,

Augsburg berhasil memangkas ketertinggalan mereka di menit 53 lewat gol Kristijan Jakic memanfaatkan umpan silang Robin Fellhauer.

Die Fuggerstadter kembali menjebol gawang Bayern di menit 76 lewat aksi Mert Komur memanfaatkan assist Jakic menuntutaskan serangan balik tuan rumah.

Augsburg tampil menekan di menit-menit akhir namun Bayern berhasil mempertahankan keunggulan mereka. Skor 3-2 untuk kemenangan Bayern Muenchen atas Augsbutg bertahan hingga laga usai.

Raihan tiga poin membuat Bayern Muenchen bertahan di puncak klasemen Bundesliga dengan raihan sempurna enam poin dari dua laga. Adapun Augsburg berada di peringkat kelima dengan tiga poin dari dua laga. (bulinews/Z-1)