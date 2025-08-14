Debut Cemerlang di PSG, Lucas Chevalier Banjir Pujian

Kiper PSG, Lucas Chevalier.(Dok. Instagram Lucas Chevalier.)

PENAMPILAN gemilang kiper baru Paris Saint-Germain (PSG) Lucas Chevalier yang menjalani debut impian langsung banjir pujian. Chevalier berkontribusi penting bagi PSG meraih trofi UEFA Super Cup perdana mereka setelah mengalahkan Tottenham Hotspur lewat adu penalti di Stadio Friuli, Udine, Italia, Kamis (14/8) dini hari WIB.

Kiper berusia 23 tahun itu baru bergabung dari Lille untuk menggantikan Gianluigi Donnarumma yang dicoret dari skuad. Meski baru berseragam Les Parisiens, Chevalier menunjukkan ketenangan dan refleks tajam ketika menggagalkan tendangan Micky van de Ven di babak tos-tosan.

Gelandang PSG Vitinha memuji peran Chevalier sebagai penentu dalam adu penalti. Vitinha sempat gagal dalam penalti namun penampilan apik Chevalier menyelamatkan tim.

Baca juga : Lucas Chevalier tak Menyangka Debut di PSG Langsung Dapat Trofi

"Itulah definisi tim, karena saat seseorang gagal, rekanmu akan menutupinya. Di hari lain, bisa jadi orang lain yang gagal dan pemain lain yang bangkit," kata Vitinha kepada UEFA.

Sementara itu, Ousmane Dembele menilai debut Chevalier sempurna. Chevalier melakoni pertandingan pertama, meraih trofi pertama, dan menjadi pembeda di momen krusial.

“Luar biasa. Itu debut impian baginya. Laga pertama, trofi pertama, adu penalti di mana dia diminta menjadi pembeda. Saya senang untuknya, membuatnya merasa seperti bagian dari keluarga Paris," ujar Dembele.

Pelatih PSG Luis Enrique mengatakan meski Chevalier baru datang, momen itu menjadi ajang pembuktian. Ia memuji kemampuan sang kiper menghadapi tekanan. Pasalnya, kedatangan Chevalier diiringi sorotan negatif terkait dicoretnya Donnarumma dari skuad.

“Kami mengandalkan Lucas yang baru saja tiba, tapi saat itu memang waktunya dia menunjukkan kemampuan. Kami sangat senang karena dia berhasil. Inilah PSG, Anda harus tahu cara menghadapi tekanan," ungkap Enrique. (H-3)