Lucas Chevalier tak Menyangka Debut di PSG Langsung Dapat Trofi

PARIS Saint-Germain (PSG) mencatat sejarah dengan meraih trofi UEFA Super Cup pertama mereka usai menundukkan Tottenham Hotspur melalui adu penalti di Stadio Friuli, Udine, Italia, Kamis (14/8) dini hari WIB. Kemenangan itu juga menjadi awal manis bagi debut kiper anyar Lucas Chevalier yang langsung menuai pujian.
Chevalier, 23 tahun, baru bergabung dari Lille pada akhir pekan lalu. Keputusannya menjadi kiper utama PSG dipastikan setelah Luis Enrique menyingkirkan Gianluigi Donnarumma dari skuad.
Meski baru sehari mengenakan seragam Les Parisiens, Chevalier tampil tenang dan sigap, melakukan sejumlah penyelamatan penting, termasuk menggagalkan Micky van de Ven di babak adu penalti.
“Ini adalah trofi pertama dalam karier saya. Saya datang ke sini untuk menang. Berkat kerja keras tim musim lalu, kami bisa mencapai final ini," kata Chevalier kepada UEFA.
"Saya senang bisa memberi kontribusi dengan cara saya sendiri untuk memenangkan trofi ini, dan saya berharap ini menjadi yang pertama dari banyak trofi lainnya,” ujarnya
Menjelang adu penalti, Chevalier mengaku punya firasat momen tos-tosan akan menjadi miliknya. Ketepatannya memblok eksekusi Micky van de Ven terbukti memuluskan langkah PSG.
"Saya berhasil menghentikan satu penalti, seharusnya bisa menghentikan yang kedua, tapi harus diakui mereka menendangnya dengan baik. Itu sudah cukup untuk memastikan kemenangan. Kadang ada tanda-tanda kecil yang harus kita tangkap. Saya benar-benar senang dan lega bisa membantu tim,” ungkapnya.
Di waktu normal, Tottenham unggul lebih dulu lewat gol Van de Ven di menit ke-39 dan Cristian Romero pada menit ke-48.
PSG baru mampu membalas di penghujung laga melalui dua pemain pengganti yakni Lee Kang-In pada menit ke-85 dan Goncalo Ramos pada masa tambahan waktu, tepatnya menit 90+4.
Skor 2-2 memaksa laga berlanjut ke babak adu penalti. Tottenham yang menendang lebih dulu hanya mampu mencetak tiga gol sedangkan PSG sukses menyelesaikan empat eksekusi, memastikan gelar Piala Super Eropa perdana mereka. (H-3)
