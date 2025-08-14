Headline
Pusat Diminta Atasi Masalah di Pati

Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Daftar Juara Piala Super UEFA, Terbaru PSG

Khoerun Nadif Rahmat
14/8/2025 13:58
Daftar Juara Piala Super UEFA, Terbaru PSG
Paris Saint-Germain (PSG) sukses menorehkan sejarah dengan meraih trofi Piala Super UEFA perdana mereka.(Xinhua)

PARIS Saint-Germain (PSG) sukses menorehkan sejarah dengan meraih trofi Piala Super UEFA perdana mereka usai mengalahkan Tottenham Hotspur. Pada laga yang dimainkan di Stadio Friuli, Udine, Italia, Kamis (14/8) dini hari, Les Parisiens mengalahkan The Lilywhites lewat adu penalti.

Kedua tim bermain imbang 2-2 selama waktu normal. Tottenham sempat memimpin lebih dulu melalui gol Micky Van De Ven pada menit ke-39 dan Cristian Romero di menit ke-48.

Namun, PSG bangkit di akhir laga. Lee Kang-In memperkecil ketertinggalan pada menit ke-85, sebelum Goncalo Ramos mencetak gol penyeimbang di masa tambahan waktu tepatnya menit ke 90+4.

Baca juga : PSG vs Tottenham Hotspur, The Lillywhites Buang Keunggulan Dua Gol, Le Parisien Juara Piala Super Eropa

Dengan skor imbang, pertandingan berlanjut ke babak tos-tosan. Tottenham yang mendapat giliran pertama hanya mampu mencetak tiga gol sedangkan PSG berhasil menuntaskan empat eksekusi penalti dengan sempurna.

Les Parisiens pun menutup laga dengan kemenangan 4-3. Hasil itu menandai trofi UEFA Super Cup pertama bagi PSG. (Ndf/I-1)

Daftar juara UEFA Super Cup 10 tahun terakhir

2025: PSG
2024: Real Madrid
2023: Manchester City
2022: Real Madrid
2021: Chelsea
2020: Bayern Munchen
2019: Liverpool
2018: Atletico Madrid
2017: Real Madrid
2016: Real Madrid
2015: Barcelona



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Irvan Sihombing
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved