Daftar Juara Piala Super UEFA, Terbaru PSG

PARIS Saint-Germain (PSG) sukses menorehkan sejarah dengan meraih trofi Piala Super UEFA perdana mereka usai mengalahkan Tottenham Hotspur. Pada laga yang dimainkan di Stadio Friuli, Udine, Italia, Kamis (14/8) dini hari, Les Parisiens mengalahkan The Lilywhites lewat adu penalti.

Kedua tim bermain imbang 2-2 selama waktu normal. Tottenham sempat memimpin lebih dulu melalui gol Micky Van De Ven pada menit ke-39 dan Cristian Romero di menit ke-48.

Namun, PSG bangkit di akhir laga. Lee Kang-In memperkecil ketertinggalan pada menit ke-85, sebelum Goncalo Ramos mencetak gol penyeimbang di masa tambahan waktu tepatnya menit ke 90+4.

Dengan skor imbang, pertandingan berlanjut ke babak tos-tosan. Tottenham yang mendapat giliran pertama hanya mampu mencetak tiga gol sedangkan PSG berhasil menuntaskan empat eksekusi penalti dengan sempurna.

Les Parisiens pun menutup laga dengan kemenangan 4-3. Hasil itu menandai trofi UEFA Super Cup pertama bagi PSG. (Ndf/I-1)

Daftar juara UEFA Super Cup 10 tahun terakhir

2025: PSG

2024: Real Madrid

2023: Manchester City

2022: Real Madrid

2021: Chelsea

2020: Bayern Munchen

2019: Liverpool

2018: Atletico Madrid

2017: Real Madrid

2016: Real Madrid

2015: Barcelona