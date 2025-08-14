Daftar Juara Piala Super UEFA, Terbaru PSG

Headline
PARIS Saint-Germain (PSG) sukses menorehkan sejarah dengan meraih trofi Piala Super UEFA perdana mereka usai mengalahkan Tottenham Hotspur. Pada laga yang dimainkan di Stadio Friuli, Udine, Italia, Kamis (14/8) dini hari, Les Parisiens mengalahkan The Lilywhites lewat adu penalti.
Kedua tim bermain imbang 2-2 selama waktu normal. Tottenham sempat memimpin lebih dulu melalui gol Micky Van De Ven pada menit ke-39 dan Cristian Romero di menit ke-48.
Namun, PSG bangkit di akhir laga. Lee Kang-In memperkecil ketertinggalan pada menit ke-85, sebelum Goncalo Ramos mencetak gol penyeimbang di masa tambahan waktu tepatnya menit ke 90+4.
Dengan skor imbang, pertandingan berlanjut ke babak tos-tosan. Tottenham yang mendapat giliran pertama hanya mampu mencetak tiga gol sedangkan PSG berhasil menuntaskan empat eksekusi penalti dengan sempurna.
Les Parisiens pun menutup laga dengan kemenangan 4-3. Hasil itu menandai trofi UEFA Super Cup pertama bagi PSG. (Ndf/I-1)
Daftar juara UEFA Super Cup 10 tahun terakhir
2025: PSG
2024: Real Madrid
2023: Manchester City
2022: Real Madrid
2021: Chelsea
2020: Bayern Munchen
2019: Liverpool
2018: Atletico Madrid
2017: Real Madrid
2016: Real Madrid
2015: Barcelona
