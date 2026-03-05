Hamburg vs Leverkusen: Gol Tunggal Kofane Putus Tren Negatif Die Werkself

Bayer Leverkusen akhirnya petik kemenangan perdana dalam empat laga terakhir setelah bekuk Hamburg 1-0. Christian Kofane jadi pahlawan kemenangan tim tamu.(Bayer Leverkusen)

BAYER Leverkusen akhirnya berhasil mengakhiri tren negatif tiga pertandingan tanpa kemenangan di semua kompetisi. Bertandang ke markas Hamburg, sang juara bertahan musim 2023/2024 itu sukses mencuri poin penuh berkat kemenangan tipis 1-0. Hasil ini sekaligus memaksa tuan rumah menelan kekalahan beruntun untuk pertama kalinya sejak Oktober lalu.

Skuad asuhan Xabi Alonso yang sangat membutuhkan poin demi mengejar posisi empat besar, langsung tampil menekan sejak awal laga. Pada menit ke-13, Die Werkself hampir saja memecah kebuntuan melalui umpan silang Aleix Garcia yang disambut Martin Terrier. Sayangnya, upaya penyerang tersebut hanya membentur mistar gawang.

Babak Pertama yang Minim Peluang

Pertandingan di babak pertama cenderung berjalan alot dengan minimnya peluang bersih dari kedua belah pihak. Salah satu momen langka terjadi setelah laga berjalan setengah jam, saat Christian Kofane melepaskan sundulan terarah ke gawang Hamburg. Namun, kiper Daniel Heuer Fernandes tampil sigap untuk mengamankan bola.

Statistik mencatat Hamburg gagal mencatatkan satu pun tembakan tepat sasaran selama 45 menit pertama. Meski begitu, tim berjuluk Die Rothosen tersebut tampak cukup puas dengan disiplin pertahanan mereka yang mampu meredam agresivitas Leverkusen, yang merupakan tim produktif keenam di liga musim ini.

Gol Penentu Christian Kofane

Memasuki babak kedua, Hamburg mencoba mempertahankan tembok pertahanan mereka yang kokoh. Namun, pertahanan gigih tuan rumah akhirnya runtuh saat pertandingan menyisakan 20 menit terakhir.

Momen kunci tercipta ketika Ibrahim Maza melepaskan umpan cungkil cerdik ke dalam kotak penalti. Bola tersebut mendarat di kaki Christian Kofane yang tanpa ragu melepaskan tembakan keras ke tiang dekat, menaklukkan Heuer Fernandes. Gol tersebut disambut sorak sorai pendukung tim tamu dan menjadi penentu kemenangan krusial bagi Leverkusen.

Situasi Klasemen

Kemenangan ini terasa istimewa bagi Leverkusen karena untuk pertama kalinya musim ini mereka berhasil mencatatkan clean sheet dalam laga tandang Bundesliga. Tambahan tiga poin ini membuat Die Werkself kini hanya terpaut tiga angka dari zona empat besar, meski masih tertahan di posisi keenam klasemen sementara.

Di sisi lain, kekalahan ini membuat Hamburg tetap berada di peringkat ke-11, unggul empat poin dari zona degradasi. Catatan minor membayangi Hamburg karena musim ini mereka baru berhasil meraih satu kemenangan saat menghadapi tim-tim yang berada di posisi paruh atas klasemen. (Flash Score/Z-2)