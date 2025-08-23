Rafael Struick Bergabung dengan Timnas U-23 Indonesia

Headline
PEMAIN Dewa United Rafael Struick mendapatkan panggilan untuk membela timnas U-23 Indonesia setelah namanya tidak ada dalam daftar pemain timnas senior Indonesia untuk FIFA Match Day pada September 2025 melawan Kuwait dan Lebanon.
Di timnas U-23, Struick akan memperkuat tim yang dilatih Gerald Vanenburg untuk Kualifikasi Piala Asia U-23 2026 di Stadion Gelora Delta Sidoarjo menghadapi Laos, Makau, dan Korea Selatan.
"Rafael Struick akan membela Timnas Indonesia U23 yang akan bertanding di Grup J AFC U23 Asian Cup 2026 Qualifiers," tulis dari unggahan Instagram Dewa United, dikutip Sabtu (23/8).
Kendati tidak masuk skuad senior Indonesia, ini bukan pertama kalinya Struick memperkuat timnas U-23.
Pasalnya, pemilik 23 penampilan untuk timnas senior itu pernah membela Garuda Muda di era kepelatihan Shin Tae-yong, juga di ajang yang sama, yaitu Piala Asia U-23.
Struick mencetak satu gol dan satu assist saat mengantarkan timnas U-23 menjadi juara grup babak Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 di Solo pada September 2023.
Di putaran final yang digelar di Qatar, penyerang berusia 22 tahun itu mencetak dua gol dan satu assist saat membawa Garuda Muda mencatatkan laju luar biasa, salah satunya menyingkirkan Korea Selatan di babak perempat final.
Skuad timnas U-23 memang belum diumumkan oleh PSSI, namun beberapa klub yang mendapatkan surat dari PSSI sudah mengumumkan pemain-pemain mereka yang dipanggil di media sosial.
Persija Jakarta, Bhayangkara Presisi Lampung FC, dan Persib Bandung masing-masing menyumbang dua pemain. Dari Persija ada Dony Tri Pamungkas dan Rayhan Hannan, lalu Bhayangkara ada Muhammad Ferarri dan Frengky Missa, dan dari Persib ada Robi Darwis dan Kakang Rudianto.
Sementara itu, sejauh ini Bali United merupakan tim terbanyak yang menyumbangkan pemainnya setelah mereka diwakili oleh Jens Raven, Kadek Arel, dan Rahmat Arjuna.
Indonesia menjadi tuan rumah di ajang kualifikasi ini bersama 10 negara lainnya, seperti Yordania (Grup A), Myanmar (Grup B), Vietnam (Grup C), China (Grup D), Kirgizstan (Grup E), Thailand (Grup F), Kamboja (Grup G), Qatar (Grup H), Uni Emirat Arab (Grup I), dan Tajikistan (Grup K).
Babak kualifikasi ini digelar pada 3-9 September, dengan Indonesia akan melawan Laos pada 3 September, lalu Makau pada 6 September, dan terakhir melawan Korea Selatan pada 9 September, di mana Indonesia akan reuni kembali dengan mantan pelatihnya yaitu Shin Tae-yong yang dikabarkan akan kembali ke tanah air sebagai manajer timnas U-23 Korsel
Nantinya, dari babak kualifikasi ini sebelas juara grup dan empat peringkat kedua terbaik akan lolos ke putaran final yang dimainkan di Arab Saudi pada Januari 2026. (Ant/Z-1)
