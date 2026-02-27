Jadwal Liga Inggris Pekan ke-28: Arsenal vs Chelsea Jadi Laga Penentuan

Penyerang Arsenal Viktor Gyokeres merayakan keberhasilannya mencetak gol ke gawang Tottenham pada pertandingan Liga Inggris di Stadion Tottenham Hotspur, London, Minggu (22/2/2026) waktu setempat.(premierleague.com)

JADWAL Liga Inggris pekan ke-28 akan menghadirkan laga panas bertajuk derbi London antara Arsenal kontra Chelsea pada Minggu (1/3) malam WIB. Duel ini menjadi sorotan utama karena berpengaruh langsung pada persaingan papan atas klasemen.

Arsenal saat ini memimpin klasemen dengan 61 poin, unggul lima angka dari pesaing terdekatnya, Manchester City. Meski sempat meraih dua hasil imbang beruntun, termasuk saat ditahan tim juru kunci Wolverhampton Wanderers 2-2, The Gunners sukses bangkit lewat kemenangan meyakinkan 4-1 atas rival sekota Tottenham Hotspur.

Di sisi lain, Chelsea yang kini menempati posisi kelima dengan 45 poin belum menunjukkan konsistensi. The Blues hanya mampu bermain imbang 2-2 melawan Leeds United dan 1-1 kontra Burnley dalam dua laga terakhir.

Sementara itu, Manchester City yang mengoleksi 56 poin berpeluang memangkas jarak dari Arsenal saat bertandang ke markas Leeds United. City sedang dalam tren positif dengan tiga kemenangan beruntun.

Persaingan papan atas juga melibatkan Aston Villa yang berada di posisi ketiga dengan 51 poin. Villa akan melawat ke kandang Wolverhampton untuk membuka rangkaian laga akhir pekan.

Tim peringkat keempat Manchester United tengah berada dalam performa impresif setelah mencatat empat kemenangan dari lima pertandingan terakhir. Setan Merah dijadwalkan menjamu Crystal Palace.

Adapun juara bertahan, Liverpool, yang kini berada di posisi keenam, akan menghadapi West Ham United. The Reds membukukan dua kemenangan beruntun, sedangkan West Ham hanya mencatat dua hasil imbang dalam periode yang sama.

Berikut jadwal lengkap Liga Inggris pekan ke-28:

Sabtu (28/2)

03.00 Wolverhampton vs Aston Villa

19.30 Bournemouth vs Sunderland

22.00 Burnley vs Brentford

22.00 Liverpool vs West Ham United

22.00 Newcastle United vs Everton

Minggu (1/3)

00.30 Leeds United vs Manchester City

21.00 Brighton vs Nottingham Forest

21.00 Fulham vs Tottenham Hotspur

21.00 Manchester United vs Crystal Palace

23.30 Arsenal vs Chelsea