Penghargaan Ekonomi Hijau Bukti Komitmen Industri Sawit Berkelanjutan

PT Astra Agro Lestari meraih Anugerah Ekonomi Hijau berkat dua inovasi strategis di industri kelapa sawit. Dua inovasi itu meliputi teknologi methane capture dan pupuk organik Astemic. Penghargaan ini diberikan sebagai pengakuan atas komitmen perusahaan dalam mengembangkan operasional berkelanjutan dan mendukung pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

Sampai dengan akhir 2024, Astra Agro berhasil mereduksi GRK sebesar 126,33 kiloton CO2. Penurunan muncul berkat inovasi, seperti pengoperasian dua unit methane capture yang mampu menangkap gas metana untuk diubah menjadi bahan bakar, pengoptimalan Water Management System (WMS) untuk meningkatkan efisiensi operasional dan pengurangan pupuk kimia dengan menggantikan pada pupuk Astra Efficient Microbe (Astemic).

Direktur Astra Agro Lestari, Bandung Sahari mengungkapkan pupuk Astemic yang telah dikembangkan berisi bahan-bahan yang mengkombinasikan antara bahan organik dengan mikroba-mikroba yang sangat efektif dalam peningkatan kesuburan tanah.

“Pemanfaatan pupuk Astemic bisa menggantikan peran pupuk kimia, dan di saat yang sama kemudian dia juga bisa menurunkan emisi gas rumah kaca,” jelasnya.

Selain itu, Bandung Sahari menyatakan pengaplikasian pupuk Astemic secara bertahap dipalikasikan pada kebun-kebun milik Astra Agro. Dia berharap kedepan penggunaan pupuk ini bisa menyeluruh ke area-area operasional perkebunan Astra Agro.

Selain pupuk astemic, Astra Agro membangun dua unit methane capture di Provinsi Riau. Teknologi ini menangkap gas metana dari limbah cair pabrik kelapa sawit (Palm Oil Mill Effluent /POME), sehingga mencegah pelepasan gas berbahaya ke atmosfer. Gas yang tertangkap kemudian dimanfaatkan sebagai sumber Energi Baru Terbarukan (EBT) untuk mendukung operasional pabrik.

Teknologi methane capture mampu menurunkan emisi gas metana dari POME hingga mendekati nol, sekaligus menghasilkan energi bersih yang dapat dimanfaatkan kembali. Bandung Sahari berharap penghargaan ini dapat memicu perseroan untuk dapat berkontribusi demi kesejahteraan bangsa.

“Penghargaan ini adalah bagian dari apresiasi yang kemudian diberikan atas usaha yang sudah kami lakukan hingga sekarang, dan ini jadi sebuah pemicu untuk bisa berkontribusi lebih banyak lagi di masa depan,” pungkasnya. (E-3)