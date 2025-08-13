MCCI Masuk Nominasi Best Human Capital Awards 2025 di 3 Kategori

Ilustrasi(MCCI)

PT Merak Chemicals Indonesia (MCCI) menerima kehormatan sebagai nominasi unggulan dalam ajang Best Human Capital Awards 2025. MCCI masuk nominasi untuk tiga kategori sekaligus, yaitu Best Leadership on Human Capital Commitment, Best Human Investment, dan Best Talent Management.

Adapun kegiatan tersebut menjadi cerminan kesungguhan perusahaan dalam menerapkan proses rekrutmen dan seleksi yang cermat, pengembangan talenta yang berkesinambungan, manajemen kinerja yang transparan, serta kebijakan kompensasi yang adil.

Presiden Direktur MCCI Anang Adji Sunoto menyampaikan rasa syukur atas masuknya nominasi untuk sejumlah kategori tersebut. Menurutnya, keberhasilan ini bukan semata-mata hasil dari strategi manajemen, tetapi juga buah kerja keras, semangat kolaborasi, dan dedikasi dari seluruh tim di perusahaan.

"Ini jadi salah satu bukti keberhasilan peningkatan sumber daya, serta manajemen operasional yang lebih baik. Ini tak lepas dari kerja sama seluruh karyawan yang memberikan kontribusi terbaiknya setiap hari. Kami berharap dapat menyabet gelar nominasi ini demi memicu semangat kami untuk terus belajar, tumbuh, dan memperbaiki diri," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (13/8).

Ia menambahkan, MCCI meyakini kekuatan utama perusahaan terletak pada sumber daya manusia. Oleh karenanya, perusahaan terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai pelatihan.

"Kami percaya bahwa manusia adalah inti dari semua pencapaian. Karena itu, kami selalu berusaha menciptakan lingkungan kerja yang mendukung, terbuka untuk belajar, dan mendorong setiap orang untuk berkembang sesuai potensinya," lanjutnya.

Ia mengungkapkan, pencapaian ini adalah langkah kecil dari perjalanan panjang perusahaan dalam menata dan memperkuat pengelolaan SDM. "Kami masih terus belajar dan memperbaiki diri kami. Namun, kami bersyukur bahwa upaya kami selama ini mendapat perhatian. Nominasi ini bukan tujuan akhir, tetapi motivasi agar kami bisa terus meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya manusia," tutur Anang.

Dia menekankan pentingnya membangun sistem yang adil dan memberi ruang berkembang bagi semua karyawan. "Kami ingin setiap orang merasa dihargai, didengar, dan diberi kesempatan yang setara. Itu yang terus kami jaga dalam sistem manajemen kami, baik dalam hal pengembangan, penilaian kinerja, maupun kesejahteraan," tambah Anang.

Best Human Capital Awards 2025 diselenggarakan oleh Business Asia untuk mengapresiasi perusahaan yang dinilai berhasil menerapkan praktik manajemen SDM terbaik secara berkelanjutan. Nominasi penghargaan ini telah melalui proses seleksi dan penilaian berdasarkan komitmen terhadap pengembangan SDM, inovasi kebijakan, dan keberhasilan membangun budaya kerja positif. (E-3)