Terapkan Pengelolaan SDM dengan Lingkungan Kerja Adaptif pada Perubahan

PT Bank Maybank Indonesia Tbk (Maybank Indonesia) memperoleh empat penghargaan bergengsi dalam bidang human capital (pengelolaan sumber daya manusia/SDM) selama kuartal II/2025.

Penghargaan itu mencerminkan keberhasilan perusahaan dalam menerapkan strategi human capital yang inovatif dan berkelanjutan.

Keempat penghargaan itu yakni, Best Company to Work For 2025, Employee Experience Award 2025, Chief Human Resources Officer of the Year 2025, serta The Best Human Capital 2025 untuk kategori bank konvensional.

Maybank Indonesia menjadi satu-satunya perusahaan dari Indonesia yang menerima penghargaan Best Company to Work For in Asia selama 10 tahun berturut-turut.

Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan hasil survei pada karyawan terpilih serta presentasi direksi. Beberapa aspek yang dinilai antara lain visi perusahaan, aspek demografi karyawan, employee value proposition, aspek DEI (diversity, equity, dan inclusion), aspek ESG, hingga rencana pengembangan SDM.

Selain itu, Maybank meraih penghargaan pada dua kategori lainnya dari HR Asia, yaitu Tech Empowerment Awards dan Sustainable Workplace Awards. Secara keseluruhan, hanya tujuh perusahaan di Asia yang menerima penghargaan berkelanjutan dari HR Asia pada tahun ini.

“Penghargaan ini bukti konsistensi kami dalam membangun lingkungan kerja yang sehat, inklusif, dan adaptif terhadap perubahan,” ungkap Direktur Human Capital Maybank Indonesia Irvandi Ferizal, yang turut menerima penghargaan Chief Human Resources Officer of the Year 2025, dilansir dari keterangan resmi, Selasa (1/7).

Selain dari HR Asia, sebelumnnya Maybank meraih lima penghargaan dari ajang Employee Experience Award 2025. Penghargaan itu mencakup transformasi digital SDM, strategi komunikasi internal, hingga program pengembangan kepemimpinan.

Penghargaan lainnya yakni, The Best Human Capital 2025 yang diberikan atas kontribusi perusahaan dalam mendorong produktivitas melalui manajemen SDM yang adaptif dan berkelanjutan.

"Melalui penghargaan ini, Maybank Indonesia menegaskan kesuksesan ditopang tiga pilar utama, yakni kepemimpinan yang visioner, praktik SDM yang progresif, serta budaya kerja humanis yang selaras dengan semangat humanising financial services," ucap Irvandi.

Ia menambahkan budaya kerja humanis yang ditanamkan di Maybank Indonesia tak hanya berhenti pada narasi internal. Filosofi ini diwujudkan dalam keseharian organisasi, dari model kerja hybrid, pengembangan kepemimpinan inklusif, hingga pendekatan digital yang mendukung keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi.

“Kami percaya budaya kerja bukanlah jargon, melainkan sesuatu yang hidup dan dirasakan. Di Maybank Indonesia, setiap individu adalah bagian penting perjalanan kolektif perusahaan. Penghargaan ini menjadi cermin bahwa pendekatan humanis yang kami jalankan telah mendapatkan pengakuan dari luar,” tutur Irvandi. (H-2)