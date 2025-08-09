Raih Corporate Reputation Award, BPJS Kesehatan Buktikan Komunikasi Publik yang Efektif

Ilustrasi(Dok BPJS Kesehatan.)

BPJS Kesehatan kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih Corporate Reputation Award 2025 kategori Asuransi Sosial dari The Iconomics. Penghargaan ini diberikan sebagai pengakuan atas keberhasilan BPJS Kesehatan mengelola komunikasi publik yang efektif dan membangun reputasi positif dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Penyerahan penghargaan berlangsung dalam kegiatan 6th Indonesia Public Relations Summit 2025 di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona Kemenparekraf, yang turut menghadirkan tokoh dan praktisi komunikasi dari berbagai sektor, Jumat (08/08)

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas penghargaan ini. Selain itu penghargaan ini menjadi refleksi BPJS Kesehatan untuk menjadi lebih baik dalam menyelenggarakan program JKN dan terus berinovasi meningkatkan pelayanan terbaik bagi seluruh masyarakat Indonesia.

“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperkuat peran fungsi komunikasi organisai dalam memberikan edukasi, menyebarkan informasi yang akurat, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap Program JKN. Strategi komunikasi yang tepat sasaran akan memastikan manfaat program dapat dipahami dan dirasakan masyarakat luas,” ujarnya.

Dengan pencapaian ini, BPJS Kesehatan menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan informasi yang transparan, membangun kepercayaan publik, dan memastikan keberlanjutan Program JKN melalui strategi komunikasi publik yang tepat sasaran.

Dalam Indonesia Public Relations Summit 2025, tema “Collaboration For Reputation” menjadi fokus diskusi, menyoroti pentingnya kemitraan strategis untuk memperkuat citra organisasi. Hal ini sejalan dengan prinsip BPJS Kesehatan yang memandang kolaborasi sebagai kunci keberhasilan program dan keberlanjutan manfaat bagi masyarakat.

Hal ini sejalan dengan gambaran ekosistem yang ada dalam Program JKN dimana keberhasilan dan kebermanfaatan program akan terwujud dengan kolaborasi lintas sektor yang mumpuni.

“Dengan pencapaian ini, BPJS Kesehatan menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan informasi yang transparan, memperkuat literasi publik, dan menjaga keberlanjutan Program JKN melalui strategi komunikasi publik yang efektif, kolaboratif, dan berorientasi pada kepentingan peserta,” tambah Ghufron.

Turut hadir dalam penghargaan tersebut sejumlah tokoh seperti Anggota DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, Staf Khusus Wakil Presiden Republik Indonesia Tina Talisa, Sekretaris Umum Perhumas, Benny Siga Butarbutar, serta Pemimpin Redaksi SCTV sekaligus Ketua Forum Pemimpin Redaksi, Retno Pinasti. (H-2)