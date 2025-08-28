MCCI borong tiga gelar di Best Human Capital Awards 2025.(MCCI)

PT Merak Chemicals Indonesia (MCCI) kembali mencatatkan prestasi membanggakan. Perusahaan yang bergerak di bidang industri petrokimia ini berhasil memborong tiga penghargaan sekaligus dalam ajang Best Human Capital Awards 2025. Tiga penghargaan yang diraih MCCI adalah Best Leadership on Human Capital Commitment 2025 yang diberikan kepada Presiden Direktur MCCI, Anang Adji Sunoto. Lalu Best Human Investment 2025 dan Best Talent diberikan Management untuk MCCI.

Pada kesempatan itu, Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Aris Wahyudi turut menekankan pentingnya pengelolaan SDM yang menyeluruh akan menjadi fondasi bagi pembangunan bangsa di masa mendatang.

"Forum ini kami harapkan sebagai instrumen untuk para pengelola human capital secara menyeluruh, sehingga cita-cita Indonesia Emas 2045 betul-betul bisa kita desain dan siapkan tanpa ada seorang pun yang tertinggal," ujarnya dikutip pada Kamis (28/8).

Adapun Presiden Direktur MCCI Anang Adji Sunoto menegaskan, capaian ini merupakan hasil kerja tim, bukan individu.

"Saya hanya mewakili tim. Semua pencapaian ini hasil kerja mereka. Jadi penghargaan ini seharusnya untuk seluruh tim, bukan hanya untuk saya," kata dia.

Anang menjelaskan, filosofi kepemimpinan di MCCI banyak terinspirasi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurutnya, pemimpin harus bisa menempatkan diri sesuai kondisi.

"Berada di tengah saat organisasi bertumbuh, di depan saat krisis, dan di belakang sebagai penjaga ketika bisnis sudah matang," terangnya.

Dirinya pun menuturkan, strategi perusahaan tidak hanya berbicara soal modal finansial, melainkan juga modal manusia. Ia mencontohkan, seberapa besar pun investasi yang dimiliki perusahaan tidak akan berjalan tanpa tim yang solid.

Investor dengan dana besar sekalipun, menurutnya, tidak akan mampu menggerakkan bisnis tanpa kehadiran tim yang kompeten. "Kalau punya modal besar tapi tidak ada tim, ya percuma. Paling hanya bisa ditaruh di bank. Tapi kalau punya tim yang solid, hasilnya bisa berlipat ganda," terang Anang.

Salah satu hal yang membanggakan bagi MCCI adalah loyalitas karyawan yang sangat tinggi. Hampir semua anggota tim, termasuk yang bergabung sejak tahun 1990-an, tetap bertahan hingga menjelang pensiun.

Hal ini menurut Anang menunjukkan bahwa kenyamanan kerja menjadi faktor penting di luar kesejahteraan finansial. "Selain kesejahteraan, kami berusaha menciptakan kenyamanan, suasana yang membuat orang betah, bersatu, dan bertahan," kata dia.

Anang juga menekankan pentingnya sikap adaptif dalam menghadapi perubahan zaman dan kompetisi industri yang semakin ketat. Menurutnya, perusahaan hanya memiliki dua pilihan, bertumbuh atau mati. Karena itu, investasi dalam pengembangan SDM menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan bisnis.

"Untuk menghadapi kondisi saat ini, kita harus agile, lincah, persistent, dan kompetitif. Karena pilihan bisnis cuma dua, tumbuh atau mati," pungkas dia. (E-3)