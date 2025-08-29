Headline
Istana Minta Polisi Berhati-hati

Istana minta Polri jaga situasi kondusif.

Gubernur Kalteng Agustiar Sabran Raih Penghargaan Bidang Pendidikan

Putri Rosmalia Octaviyani
29/8/2025 14:04
Gubernur Kalteng Agustiar Sabran Raih Penghargaan Bidang Pendidikan
GUBERNUR Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustiar Sabran.(Dok. Kalteng.go.id)

GUBERNUR Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustiar Sabran meraih penghargaan Pemimpin Daerah Award (PDA) 2025 dengan Kategori Inovasi Daerah Bidang Pendidikan. Penghargaan diberikan atas kinerja dalam melaksanakan pembangunan di bidang pendidikan, di antaranya mewujudkan pemerataan pendidikan.

"Pendidikan merupakan program fundamental untuk membangun tatanan masyarakat yang baik. Kami berkomitmen penuh agar tidak ada anak-anak di Kalteng yang tertinggal pendidikannya. Berbagai program telah kami jalankan, mulai dari beasiswa hingga digitalisasi sekolah," kata Agustiar jumat (29/8).

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia Tito Karnavian di Jakarta, Kamis malam. Penghargaan tersebut diberikan dengan harapan pemerintah daerah bisa lebih termotivasi untuk meningkatkan komitmen dan inovasi di bidang pendidikan.

"Penghargaan ini bukanlah prestasi pribadi, melainkan keberhasilan kita semua dalam memajukan pendidikan di daerah ini," jelasnya.

"Penghargaan ini bukanlah prestasi pribadi, melainkan keberhasilan kita semua dalam memajukan pendidikan di daerah ini," jelasnya.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng, M. Reza Prabowo, mengatakan saat ini tengah dilaksanakan program Satu Rumah Satu Sarjana yang menjadi benchmark untuk program-program Pemprov Kalteng. "Program Satu Rumah Satu Sarjana, kami bekerja sama dengan 34 universitas negeri dan swasta di Kalteng. Tentunya Satu Rumah Satu Sarjana menjadi semangat bagi kami untuk menciptakan terobosan-terobosan baru, program-program yang menyentuh rakyat secara langsung,” kata Reza. (Ant/H-3)

 



Editor : Putri Rosmalia
