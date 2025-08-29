Gubernur Kalteng Agustiar Sabran Raih Penghargaan Bidang Pendidikan

Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
GUBERNUR Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustiar Sabran meraih penghargaan Pemimpin Daerah Award (PDA) 2025 dengan Kategori Inovasi Daerah Bidang Pendidikan. Penghargaan diberikan atas kinerja dalam melaksanakan pembangunan di bidang pendidikan, di antaranya mewujudkan pemerataan pendidikan.
"Pendidikan merupakan program fundamental untuk membangun tatanan masyarakat yang baik. Kami berkomitmen penuh agar tidak ada anak-anak di Kalteng yang tertinggal pendidikannya. Berbagai program telah kami jalankan, mulai dari beasiswa hingga digitalisasi sekolah," kata Agustiar jumat (29/8).
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia Tito Karnavian di Jakarta, Kamis malam. Penghargaan tersebut diberikan dengan harapan pemerintah daerah bisa lebih termotivasi untuk meningkatkan komitmen dan inovasi di bidang pendidikan.
"Penghargaan ini bukanlah prestasi pribadi, melainkan keberhasilan kita semua dalam memajukan pendidikan di daerah ini," jelasnya.
“Pendidikan merupakan program fundamental untuk membangun tatanan masyarakat yang baik. Kami berkomitmen penuh agar tidak ada anak-anak di Kalteng yang tertinggal pendidikannya. Berbagai program telah kami jalankan, mulai dari beasiswa hingga digitalisasi sekolah,” tambahnya.
Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng, M. Reza Prabowo, mengatakan saat ini tengah dilaksanakan program Satu Rumah Satu Sarjana yang menjadi benchmark untuk program-program Pemprov Kalteng. "Program Satu Rumah Satu Sarjana, kami bekerja sama dengan 34 universitas negeri dan swasta di Kalteng. Tentunya Satu Rumah Satu Sarjana menjadi semangat bagi kami untuk menciptakan terobosan-terobosan baru, program-program yang menyentuh rakyat secara langsung,” kata Reza. (Ant/H-3)
Karoops Polda Kalteng menyampaikan, bahwa kesiapan dalam mengamankan PSU di Kabupaten Barito Utara kali ini dilakukan dengan pengerahan personel pengamanan.
Namun, potensi ini hanya akan optimal jika didukung komitmen bersama dalam pengawasan, peningkatan kepatuhan, dan tata kelola yang transparan.
Kegiatan yang dipadati ribuan warga ini disambut antusias oleh pelaku UMKM yang membuka lapak di sepanjang area bebas kendaraan tersebut.
langkah tegas ini mendapat dukungan luas dari masyarakat dan pelaku usaha yang taat aturan, mengingat kerusakan jalan akibat overtonase sering menyebabkan kerugian ekonomi.
Acara ini menampilkan beragam pertunjukan seni dan budaya yang memukau, sekaligus menjadi sarana hiburan bagi masyarakat.
Usulan telah melalui pembahasan bersama Komisi X DPR RI.
Penggunaan sekaligus pemahaman bahasa isyarat sangat penting.
Sinergi yang kuat antara guru dan orang tua akan menciptakan ekosistem pendidikan yang kondusif bagi perkembangan siswa.
WAKIL Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq mengingatkan pentingnya upaya Partisipasi Semesta.
Menurut Lestari, penting mengedepankan upaya membangun 'jembatan' antara kesehatan jiwa dan kesehatan otak dalam konteks sebuah kebijakan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved