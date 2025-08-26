Wamen Fajar Tegaskan Pentingnya Kolaborasi Soko Guru Pendidikan di Indonesia

Ilustrasi(Dok. Istimewa)

WAKIL Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq mengingatkan pentingnya upaya Partisipasi Semesta dalam memastikan terwujudnya pendidikan bermutu untuk semua. Hal ini disampaikan oleh Wamen Fajar saat berkunjung di SDIT Daarul Azka pada Selasa (26/8) di bilangan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Kolaborasi antara Pemerintah dengan berbagai kelompok masyarakat menjadi soko guru pendidikan di Indonesia. "Sekolah yang diinisiasi oleh organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama ini adalah bukti kolaborasi aktif partisipasi semesta bagi pengembangan pendidikan," tegas Wamen Fajar.

Kehadiran Wamen Fajar ini kembali menegaskan komitmen Kemendikdasmen RI dalam memastikan terwujudnya pendidikan bermutu untuk semua. "Kemendikdasmen mengakui dan mengapresiasi kontribusi masyarakat dalam menunaikan janji kemerdekaan yakni mencerdaskan kehidupan seluruh bangsa," tegas Wamen Fajar.

Dalam kesempatan tersebut, Wamen Fajar juga secara simbolis melakukan peletakan batu pertama pembangunan ruang kelas baru. "Dalam suasana kemerdekaan bangsa ini, pembangunan sekolah ini adalah wujud kehadiran negara dalam memastikan anak bangsa dapat belajar dengan aman, nyaman dan menyenangkan," terang Wamen Fajar.

Sementara itu Pengurus PCNU Bekasi sekaligus Anggota Fraksi PKB DPRD Kabupaten Bekasi menyampaikan apresiasi atas kehadiran Wamen Fajar di SDIT Daarul Azka. "Kehadiran pak Wamen memberikan semangat dan optimisme bagi kami dan juga murid SDIT ini. Ini bentuk perhatian yang penting bagi sekolah di pinggiran seperti kami," pungkasnya. (RO)