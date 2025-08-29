Raih Penghargaan, Komedian Bedu Ajak Masyarakat Berzakat lewat Baznas

Bedu raih penghargaan di ajang Baznas Award 2025.(Dok. Baznas )

HARABDU Tohar, yang akrab disapa Bedu, meraih penghargaan sebagai Artis Peduli Zakat dalam ajang Baznas Awards 2025 di Jakarta, Kamis (28/8).

Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas konsistensi Bedu dalam menunaikan zakat sekaligus mendorong masyarakat untuk melakukan hal yang sama.

Dalam kesempatan itu, Bedu yang dikenal sebagai aktor sekaligus komedian, menyampaikan kesaksiannya mengenai pentingnya berzakat melalui Baznas. Ia menegaskan, dirinya 100 persen percaya kepada lembaga negara tersebut karena Baznas melibatkan banyak pihak, baik individu maupun kelembagaan, dalam menyalurkan zakat.

“Artinya Insya Allah distribusinya atau target sasarannya tepat, cepat, dan sesuai dengan kebutuhan saudara-saudara kita,” ujar Bedu.

Bedu juga mengajak masyarakat untuk tidak ragu menyalurkan zakat melalui Baznas. Menurutnya, zakat dalam bentuk apa pun, baik zakat wajib, zakat profesi, maupun zakat maal, sebaiknya dipercayakan kepada Baznas yang terbukti amanah dan terpercaya sebagai lembaga resmi negara.

“Kalau Anda ingin berzakat, percayakan zakatmu ke Baznas karena sangat terpercaya,” tambahnya.

Ia menekankan, penghargaan yang diterimanya bukanlah prestasi, melainkan amanah. Baginya, menjadi figur publik yang mencintai zakat berarti juga bertanggung jawab untuk menginspirasi orang lain agar mencintai zakat.

Pihak Baznas menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Bedu atas kontribusinya dalam menyebarkan semangat zakat di tengah masyarakat. Mereka berharap semakin banyak tokoh publik yang mengikuti jejak Bedu dalam mendukung gerakan zakat nasional.

Dengan penghargaan ini, Bedu menegaskan komitmennya untuk terus mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya zakat. Ia berjanji akan tetap konsisten menyalurkan zakatnya melalui Baznas serta mengajak orang lain melakukan hal serupa.

“Ini adalah sebuah amanah dan tanggung jawab karena dipercaya sebagai tokoh publik yang mencintai zakat dan bertugas mengajak orang-orang untuk juga mencintai zakat,” tegasnya.

Ajang Baznas Awards 2025 menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi zakat di Indonesia. Kehadiran tokoh publik seperti Bedu menunjukkan bahwa zakat bukan hanya ibadah personal, tetapi juga gerakan sosial yang mampu memberikan dampak luas bagi kesejahteraan masyarakat. (Z-10)