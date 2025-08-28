Baznas Awards 2025 Apresiasi 906 Penggerak Zakat

Baznas Awards 2025.(Dok. Baznas)

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI menganugerahkan penghargaan kepada 906 penggerak zakat, baik lembaga maupun perorangan, atas kontribusi nyata mereka dalam mendorong kesejahteraan masyarakat.

Penyerahan Baznas Awards 2025 menjadi bagian dari Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Baznas RI 2025 di Jakarta, Kamis (28/8). Acara dihadiri Ketua Baznas RI, Noor Achmad, beserta jajaran pimpinan Baznas RI.

Dalam sambutannya, Noor Achmad menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh penerima. Ia menegaskan bahwa kiprah para penggerak zakat merupakan bagian penting dari dakwah zakat yang memberi manfaat luas bagi umat.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh mitra dan para pimpinan Baznas se-Indonesia atas apa yang selama ini dilakukan. Apa yang sudah kita lakukan menjadi bagian penting dari dakwah zakat yang luar biasa,” ujar Noor.

Menurut Noor, Baznas Awards 2025 digelar secara besar-besaran untuk memberikan apresiasi yang layak. Penghargaan bukan sekadar simbol, melainkan pengakuan atas kerja keras di berbagai daerah.

“Kita sengaja melakukan Baznas Awards dengan besar-besaran, memberikan penghargaan kepada mitra-mitra kita dan juga Baznas di daerah. Ada lebih dari 900 penerima yang mendapatkan penghargaan,” ucapnya.

Ia menepis anggapan bahwa penghargaan diberikan tanpa seleksi ketat.

“Apakah Baznas menjual murah penghargaan ini? Sama sekali tidak. Kontribusi Baznas daerah dan perjuangan saudara-saudara semua patut dicatat dan dihargai,” tegasnya.

Seleksi dilakukan dengan cermat. Dari lebih dari seribu usulan, terpilih 906 penerima berdasarkan kiprah, dedikasi, dan dampak nyata bagi masyarakat.

“Apa yang kami lakukan adalah upaya jeli memperhatikan apa yang Bapak Ibu kerjakan,” jelas Noor.

Penghargaan tidak hanya diberikan kepada Baznas daerah, tetapi juga kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang dinilai konsisten mendukung program zakat.

“Ini bukan karena kita memberikan penghargaan secara murah, tetapi karena dukungan mereka terhadap Baznas, baik di pusat maupun daerah, sangat besar. Demikian juga para gubernur dan bupati yang mendukung Baznas di daerah, mereka layak diapresiasi,” terangnya.

Selain lembaga, tokoh perorangan yang memberi sumbangsih besar, baik berupa kekuatan spiritual, motivasi, maupun praktik nyata, juga menerima penghargaan.

“Perorangan juga banyak yang kita beri penghargaan karena kontribusinya terhadap kebesaran Baznas RI,” ungkapnya.

Baznas Awards 2025 juga merambah ranah internasional. Sejumlah lembaga amil zakat di luar negeri, termasuk di Mesir dan Yordania, turut menerima apresiasi berkat kontribusi luar biasa dalam mendukung gerakan zakat.

Kiai Noor turut menyampaikan terima kasih kepada seluruh media yang aktif menyebarkan dakwah zakat kepada masyarakat. “Peran media sangat penting dalam penyebaran informasi terkait zakat. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya.”

Kategori Penghargaan Baznas Awards 2025 meliputi antara lain: