Budaya Kerja Positif Antar Coats Raih Predikat Tempat Kerja Terbaik se-Asia

Ilustrasi(Coats)

Coats Group, produsen benang dan komponen struktur untuk industri pakaian dan alas kaki, berhasil masuk ke daftar Tempat Kerja Terbaik di Asia 2025 versi Great Place To Work, organisasi otoritas global dalam konteks budaya tempat kerja. Penghargaan ini mencerminkan komitmen Coats dalam membangun budaya kerja yang positif dan inklusif di seluruh kawasan Asia.

“Masuk dalam daftar Tempat Kerja Terbaik di Asia adalah bukti nyata dari komitmen kami untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, mendukung, dan melibatkan semua orang. Kami bangga atas penghargaan ini yang mewakili suara tim kami di seluruh wilayah,” ucap Group Chief Executive Officer Coats David Paja.

“Selamat kepada seluruh perusahaan yang masuk dalam daftar Tempat Kerja Terbaik di Asia. Mereka menunjukkan teladan dalam menciptakan lingkungan kerja yang memperkuat komunitas, memajukan bangsa, dan membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik," tutur CEO Great Place To Work Michael C Bush.

Daftar tahun ini disusun berdasarkan survei terhadap lebih dari 3,2 juta karyawan di Asia dan Timur Tengah mengenai pengalaman mereka di tempat kerja. Secara total, hasil survei mewakili lebih dari 7,5 juta pengalaman karyawan di kawasan tersebut. Untuk memenuhi syarat, perusahaan harus terlebih dahulu masuk dalam daftar Tempat Kerja Terbaik Nasional, dan untuk kategori perusahaan besar, harus memiliki lebih dari 500 karyawan di Asia.

Selain penghargaan tingkat Asia ini, Coats juga meraih berbagai pengakuan bergengsi di tingkat nasional selama tahun 2025. Coats India diakui sebagai salah satu Tempat Kerja Terbaik di India dalam kategori Tekstil & Produk Tekstil, serta Manufaktur. Coats China masuk dalam daftar Tempat Kerja Terbaik untuk Perempuan di Greater China. Coats Vietnam diakui sebagai salah satu Tempat Kerja Terbaik di Vietnam. Coats Indonesia juga tercatat dalam daftar Tempat Kerja Terbaik di Indonesia. (E-3)