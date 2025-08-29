Optimal Himpun Dana ZIS, Baznas (Bazis) DKI Jakarta Raih Lima Penghargaan

Headline
BAZNAS (Bazis) DKI Jakarta kembali menorehkan prestasi dengan meraih lima penghargaan dalam ajang Baznas Award 2025. Pencapaian ini jadi bukti nyata komitmen Baznas (Bazis) DKI Jakarta dalam mengelola zakat, infak, dan sedekah (ZIS) secara profesional, akuntabel, dan berdampak luas bagi masyarakat.
Kelima penghargaan yang diraih itu mencakup pengumpulan terbaik atas kinerja optimal dalam menghimpun dana ZIS dengan strategi yang efektif dan transparan.
Kedua, pengadministrasi ZIS di luar neraca terbaik, berkat tata kelola administrasi dana ZIS yang rapi, tertib, dan sesuai ketentuan.
Ketiga, koordinasi kelembagaan terbaik, atas keberhasilan membangun sinergi kelembagaan, baik internal maupun dengan pemangku kepentingan eksternal.
Keempat, program pendidikan terbaik sebagai pengakuan terhadap program-program pendidikan yang berdampak nyata dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia penerima manfaat.
Terakhir, dalam hal pelopor implementasi standar operasional prosedur (SOP) terbaik, atas konsistensi menjadi pelopor penerapan SOP dalam tata kelola organisasi dan pelayanan masyarakat.
Ketua Baznas (Bazis) DKI Jakarta Akhmad H Abubakar mengapresiasi dukungan berbagai pihak.“Kami berterima kasih kepada Gubernur DKI Jakarta atas dukungannya, serta kepada para ASN dan muzakki yang terus mempercayakan ZIS melalui Baznas (Bazis) DKI. Lima penghargaan ini menjadi bukti nyata capaian kinerja kami sekaligus motivasi meningkatkan layanan dan menghadirkan lebih banyak program bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Dia melanjutkan dengan lima penghargaan ini, Baznas (Bazis) DKI Jakarta menegaskan perannya sebagai lembaga amil zakat yang profesional, transparan, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Baznas Award 2025 merupakan bagian dari Rapat Koordinasi Nasional Baznas RI 2025 yang digelar di Jakarta. Acara itu dihadiri Ketua Baznas RI Noor Achmad bersama jajaran pimpinan, serta pimpinan Baznas se-Indonesia dan para penggerak zakat dari berbagai daerah.
Tahun ini, Baznas RI memberikan penghargaan kepada 906 penggerak zakat, baik lembaga maupun perorangan, yang dinilai berkontribusi besar dalam mendukung Gerakan Zakat Indonesia. (H-2)
