Headline
Harga Beras Naik Perberat Daya Beli

Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.

Tetap Berinovasi untuk Kalimantan Selatan di Tengah Tantangan Ekonomi Global

M Iqbal Al Machmudi
28/8/2025 12:35
Tetap Berinovasi untuk Kalimantan Selatan di Tengah Tantangan Ekonomi Global
Ilustrasi(Dok ist)

WAKIL Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Hasnuryadi Sulaiman menyampaikan rasa bangga atas penghargaan Bintang Mahaputera Pratama yang dianugerahkan Presiden Prabowo Subianto kepada salah satu tokoh masyarakat Kalsel almarhum H Abdussamad Sulaiman HB, bertepatan dengan peringatan Hut ke-80 RI.

“Saya ditugaskan keluarga untuk mewakili menerima penghargaan bagi Abah tercinta. Bahkan, Bapak Presiden menyampaikan betapa beliau sangat terkesan dengan apa yang dilakukan Abah selama hidupnya dan berpesan agar keluarga besar Hasnur Group terus berkontribusi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional,” ujar Hasnuryadi dalam keterangannya, Kamis (28/8).

Hasnuryadi, yang mewakili keluarga Founder Hasnur Group, lalu menceritakan pengalamannya saat berkunjung ke Yordania dan bertemu ulama besar Habib Umar bin Hafidz. Ulama besar itu menyampaikan kesan mendalam terhadap Founder Hasnur Group almarhum H Abdussamad Sulaiman HB serta Hj Nurhayati.

Hasnuryadi turut menegaskan pesan keluarga besar agar seluruh insan perusahaan senantiasa mengamalkan tujuh nilai inti perusahaan dalam kehidupan sehari-hari.

“Seperti pesan Abah, pelaut tangguh tidak lahir di laut tenang, tetapi di tengah badai. Dengan ketujuh nilai inti itu, Inshaallah kita mampu bersatu, bekerja sama, dan mengabdi untuk Banua Kalimantan tercinta dan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tegas Hasnuryadi.

CEO Hasnur Group Zainal Hadi HAS HB menambahkan di tantangan ekonomi global yang berdampak pada sektor batu bara dan kelapa sawit, semangat pantang menyerah dan ketangguhan seluruh insan perusahaan merupakan kunci kokoh dalam menjaga perusahaan agar tetap bertahan.

“Ketangguhan yang kita maksud bukan sekadar bertahan, tetapi juga beradaptasi, berinovasi, dan berjuang bersama. Kita ini seperti kapal yang berlayar di tengah ombak besar, dan saya yakin seluruh insan perusahaan adalah pelaut tangguh itu,” ujar Zainal.

Corporate Director General Affair Hasnur Group Yuni Abdi Nur Sulaiman menegaskan komitmen perusahaan untuk melahirkan generasi penerus yang bermanfaat bagi masyarakat.

“Kami percaya pendidikan adalah investasi jangka panjang. Harapannya, penerima beasiswa tidak hanya sukses untuk diri sendiri, tetapi juga mampu bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Yuni didampingi Corporate Director Human Capital & Knowledge Management Hasnur Group Hendy Salim. (H-2)



Editor : Indrastuti
