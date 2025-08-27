Penghargaan atas Dedikasi Industri Properti dalam Pembangunan Berkelanjutan

Ilustrasi(Dok Modernland Realty)

INDUSTRI properti bisa dibilang sedang tidak baik-baik saja karena semakin ketatnya persaingan yang terjadi. Oleh karena itu, industri sektor properti harus memiliki strategi khusus dalam menghadapi tantangan dan persaingan industri.

Di sisi lain, keputusan Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga acuan atau BI-Rate ke level 5% memantik optimisme baru di berbagai sektor, terutama properti. Kebijakan moneter ini dipandang sebagai dorongan penting bagi daya beli masyarakat sekaligus stimulus besar bagi pengembang untuk mengakselerasi proyek.

Angin segar ini membawa optimisme baru bisnis properti. Optimisme ini yang tercermin dalam perhelatan acara puncak Hubexo Asia Awards 2025 yang berlangsung di Rafles, Jakarta (15/8) lalu, telah menobatkan 10 Top Arsitek dan 10 Top Developer Indonesia.

Hal ini sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi serta kontribusi nyata terhadap pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Selain itu penghargaan ini merupakan bagian dari perayaan dua dekade, diluncurkan Elite Awards—yakni penghargaan khusus bagi arsitek dan pengembang yang berhasil masuk daftar Top 10 sebanyak sepuluh kali atau lebih dalam 20 tahun terakhir

Salah satu developer terkemuka yang mendapat penghargaan Hubexo Asia Awards 2025 adalah PT. Modernland Realty TBk, sebagai salah satu pengembang yang mencerminkan komitmen serta memiliki strategi pemasaran dalam mempertahankan pangsa pasar serta meraih peluang usaha.

“Penghargaan Hubexo Asia Awards 2025 tentu sangat membanggakan bagi PT Modernland Realty Tbk. yang hingga saat ini selalu bersemangat memberikan yang terbaik di Industri properti Indonesia. Seluruh pencapaian tersebut tentu tidak lepas dari beragam inisiatif strategis yang telah diciptakan oleh manajemen,” ujar Dharma Mitra - President Commissioner PT. Modernland Realty Tbk, saat ditemui usai acara.

Menurut Dharma keberhasilan PT. Modernland Realty TBk dalam memperoleh penghargaan bergengsi tersebut juga tidak terlepas dari dukungan dan kepercayaan seluruh pemegang saham hingga manajemen yang telah mengambil langkah-langkah penting dan strategis untuk mendorong pendapatan demi mencapai pertumbuhan jangka Panjang.

“Komitmen kami dengan melakukan peluncuran proyek-proyek terbaru, melakukan percepatan groundbreaking dan pembangunan proyek, serta mempercepat proses serah terima unit untuk menjaga kepercayaan konsumen terhadap proyek Perseroan,” ujarnya.

Diakui Dharma pihaknya memiliki strategi khusus dalam menghadapi tantangan dan persaingan industri. “Perseroan berencana menetapkan berbagai strategi pemasaran dalam rangka mempertahankan pangsa pasar serta meraih peluang usaha. Kedepan Perseroan akan melanjutkan peluncuran fase selanjutnya dari town housing yang telah perkenalkan di kuartal 2 tahun 2025 ini. Selain itu kami juga meyakini penjualan properti akan tetap prospektif, meskipun tekanan ekonomi global yang meningkat, mengingat hunian merupakan kebutuhan primer yang akan terus meningkat permintaannya di masa depan," pungkas Dharma.

Developer yang mendapatkan penghargaan serupa antara lain Agung Podomoro Land Tbk PT, Alam Sutera Realty Tbk PT, Ciputra Development Tbk PT, Mitsubishi Estate Indonesia PT , Paramount Land, Sinar Mas Land, Summarecon Agung Tbk PT dan Vasanta Grooup.(H-2)